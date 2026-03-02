我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

勵志的標竿(下)

楊源
聽新聞
test
0:00 /0:00
田立與陳納德銅像合影。
田立與陳納德銅像合影。

第五次「神轉折」是：從副總經理改當央視記者。機遇又來了，一天，田立在報紙上見到一則招聘廣告：「中央電視台徵體育記者一名，需中英文流利，能寫稿，會攝像，會攝影，會開車，能出差，懂籃球者優先。」他高興極了，這些條件全符合，立即準備材料發出申請信，第二天就接到央視錄取通知。

五十六歲，他圓了記者夢。從此扛著攝像機跟著NBA球星到處跑，姚明、易建聯、詹姆斯、杜蘭特、庫里，都常是他鏡頭裡的大咖。他和老記者張衛平合作「NBA最前線」，CCTV五每周四準時播出，深受觀眾好評。二○一五年，他獲得央視體育頻道「VIP記者」稱號。

第六次「神轉折」是：從CCTV記者到紀錄片導演。他對中國傳統文化情有獨鍾，在積累了一些視頻製作經驗後開始拍攝紀錄片，一拍就是三部：「笆沙漢子」、「中國古法造紙」、「與自然共生」，一年一部，三部都在國際上獲獎。

二○一五年「笆沙漢子」榮獲第四十八屆休士頓國際電影節紀錄片金獎；二○一六年「中國古法造紙」榮獲第四十九屆休士頓國際電影節紀錄片鉑金獎；二○一七年「與自然共生」榮獲第五十屆休士頓國際電影節紀錄片評委會最高雷米大獎，當年六十六歲的他幾乎百發百中。就是這樣，他敢與自己挑戰，永遠走在提升自己的道路上。

他採訪優秀華人，宣傳正能量，二○一一至二○一三年，央視國際頻道「華人世界」和江蘇電視台國際頻道相繼播出他採訪五十二名華人故事，如著名刑偵鑑識專家李昌鈺、首位進入太空的華人王贛駿博士、中國話劇明星俞佩珊等，這些優秀人物的經驗和感悟是寶貴的人生財富，他們的豐富業績將會啟示無數同胞。

他還募集捐款，建造陳納德銅像。二○二二年，田立發起募捐，一百多華人踴躍響應，慷慨解囊，齊心協力，一座銅像在德克薩斯州的康麥斯市高高屹立，這裡是陳納德將軍的出生地。在銅像揭幕那天，田立胸懷無限的敬意，用他流利的英語發表激情的演講，榮獲當地市長、市民熱烈的掌聲、歡呼聲。

去年十月，市長來電，通知田立去為銅像做保護工作，從休士頓開車去一千多公里，來回十幾小時，他當機立斷，即時趕去，同義工一道清理打蠟，又馬不停蹄連夜趕回。陳納德將軍是中國人民心中不朽的英雄，他領導飛虎隊抵抗日本侵略，在危機四伏的戰場上，擊落大量敵機，作出卓越貢獻。這座銅像銘刻著英雄精神，象徵著中美不朽的友誼，也表示中國人感恩的情操。他努力建成這座銅像，是多麼崇高的義舉。

他多次變換職業，不斷提升自己，每次變動，等於更上一層樓，這不是偶然碰到的運氣，而是因為他長期吃苦耐勞，具備了多種才能。正如他自己說的，他「工農商學兵」全當過，行行事中都賣力，練了身體又得好評，業餘還自學英語、打籃球、拉提琴、上夜校、寫文稿；做傳媒工作時，常常開著車日夜兼行，在車上啃著乾糧……。

一九五一年出生的他，如今七十多歲，已到頤養天年的時日，雖然他住進老人公寓，但退而不休，每天忙著呢。他的經歷豐富、業績多多，要回顧總結，編寫他的第二、第三本書；每日觀察生活做視頻，宣傳所見好事；幫助鄰居老人看信、翻譯，駕車購物；他體力強，車技高，等春暖花開時，還打算帶友人、家人遊覽大好河山，去紐約、去奧地利維也納欣賞大型音樂會，與人共享藝術視覺盛宴呢。

有人說田立很能幹，會掙錢，住豪宅、吃美食不難，可他專以業績為榮，從來不看重金錢，生活簡樸，早年就將自己五百萬積蓄捐給希望小學，多次給小學的孩童寄禮物；拍影片時，也常會自掏腰包宴請參演的鄉親。

因結識不久，他的精采人生僅了解一點皮毛，但已讓我欽佩萬分，怪不得，常有人豎起拇指稱讚：「田立真是勵志的標竿和榜樣。」（下）

世報陪您半世紀

華人 NBA 休士頓

上一則

從忠實讀者到副刊作者 不可一日無「世界日報」

延伸閱讀

央視揭祕：福建艦電磁彈射 採用超級電容儲能技術 充電時間短

央視揭祕：福建艦電磁彈射 採用超級電容儲能技術 充電時間短
央視：日本建導彈群島「嚇阻」中方 傅聰：沒資格要求入常

央視：日本建導彈群島「嚇阻」中方 傅聰：沒資格要求入常
乘客脫序 達美客機起飛15分折返休士頓

乘客脫序 達美客機起飛15分折返休士頓
乘客企圖闖入駕駛艙 達美客機起飛15分鐘後返航

乘客企圖闖入駕駛艙 達美客機起飛15分鐘後返航

熱門新聞

台北故宮「博愛大鼎」，暗藏從南京、東京到台灣的漂流故事。(記者何定照／攝影)

梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」

2026-02-23 20:35
「宋高宗賜岳飛批剳」，是現存宋高宗寫給岳飛唯二書信中的一封。(故宮提供)

故宮展宋高宗寫給岳飛的一封信 讓白先勇想起蔣中正

2026-02-27 22:40

老爸的墨寶

2026-02-27 01:00

難忘的鄰居

2026-02-25 01:00

寄宿家庭老夫婦

2026-02-27 01:00

有傷的人如何自癒

2026-02-26 01:00

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦