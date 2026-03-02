田立與陳納德銅像合影。

第五次「神轉折」是：從副總經理改當央視記者。機遇又來了，一天，田立在報紙上見到一則招聘廣告：「中央電視台徵體育記者一名，需中英文流利，能寫稿，會攝像，會攝影，會開車，能出差，懂籃球者優先。」他高興極了，這些條件全符合，立即準備材料發出申請信，第二天就接到央視錄取通知。

五十六歲，他圓了記者夢。從此扛著攝像機跟著NBA 球星到處跑，姚明、易建聯、詹姆斯、杜蘭特、庫里，都常是他鏡頭裡的大咖。他和老記者張衛平合作「NBA最前線」，CCTV五每周四準時播出，深受觀眾好評。二○一五年，他獲得央視體育頻道「VIP記者」稱號。

第六次「神轉折」是：從CCTV記者到紀錄片導演。他對中國傳統文化情有獨鍾，在積累了一些視頻製作經驗後開始拍攝紀錄片，一拍就是三部：「笆沙漢子」、「中國古法造紙」、「與自然共生」，一年一部，三部都在國際上獲獎。

二○一五年「笆沙漢子」榮獲第四十八屆休士頓 國際電影節紀錄片金獎；二○一六年「中國古法造紙」榮獲第四十九屆休士頓國際電影節紀錄片鉑金獎；二○一七年「與自然共生」榮獲第五十屆休士頓國際電影節紀錄片評委會最高雷米大獎，當年六十六歲的他幾乎百發百中。就是這樣，他敢與自己挑戰，永遠走在提升自己的道路上。

他採訪優秀華人 ，宣傳正能量，二○一一至二○一三年，央視國際頻道「華人世界」和江蘇電視台國際頻道相繼播出他採訪五十二名華人故事，如著名刑偵鑑識專家李昌鈺、首位進入太空的華人王贛駿博士、中國話劇明星俞佩珊等，這些優秀人物的經驗和感悟是寶貴的人生財富，他們的豐富業績將會啟示無數同胞。

他還募集捐款，建造陳納德銅像。二○二二年，田立發起募捐，一百多華人踴躍響應，慷慨解囊，齊心協力，一座銅像在德克薩斯州的康麥斯市高高屹立，這裡是陳納德將軍的出生地。在銅像揭幕那天，田立胸懷無限的敬意，用他流利的英語發表激情的演講，榮獲當地市長、市民熱烈的掌聲、歡呼聲。

去年十月，市長來電，通知田立去為銅像做保護工作，從休士頓開車去一千多公里，來回十幾小時，他當機立斷，即時趕去，同義工一道清理打蠟，又馬不停蹄連夜趕回。陳納德將軍是中國人民心中不朽的英雄，他領導飛虎隊抵抗日本侵略，在危機四伏的戰場上，擊落大量敵機，作出卓越貢獻。這座銅像銘刻著英雄精神，象徵著中美不朽的友誼，也表示中國人感恩的情操。他努力建成這座銅像，是多麼崇高的義舉。

他多次變換職業，不斷提升自己，每次變動，等於更上一層樓，這不是偶然碰到的運氣，而是因為他長期吃苦耐勞，具備了多種才能。正如他自己說的，他「工農商學兵」全當過，行行事中都賣力，練了身體又得好評，業餘還自學英語、打籃球、拉提琴、上夜校、寫文稿；做傳媒工作時，常常開著車日夜兼行，在車上啃著乾糧……。

一九五一年出生的他，如今七十多歲，已到頤養天年的時日，雖然他住進老人公寓，但退而不休，每天忙著呢。他的經歷豐富、業績多多，要回顧總結，編寫他的第二、第三本書；每日觀察生活做視頻，宣傳所見好事；幫助鄰居老人看信、翻譯，駕車購物；他體力強，車技高，等春暖花開時，還打算帶友人、家人遊覽大好河山，去紐約、去奧地利維也納欣賞大型音樂會，與人共享藝術視覺盛宴呢。

有人說田立很能幹，會掙錢，住豪宅、吃美食不難，可他專以業績為榮，從來不看重金錢，生活簡樸，早年就將自己五百萬積蓄捐給希望小學，多次給小學的孩童寄禮物；拍影片時，也常會自掏腰包宴請參演的鄉親。

因結識不久，他的精采人生僅了解一點皮毛，但已讓我欽佩萬分，怪不得，常有人豎起拇指稱讚：「田立真是勵志的標竿和榜樣。」（下）