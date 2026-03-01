去年感恩節和聖誕節 的盛會後，休城佩內洛普老人公寓的老人打開微信 ，不少祝賀的話語一一映入眼簾：「警察大叔待你們真好，為你們送水送食，警民一家親啊」、「你們真幸福，祝賀你們 」、「羨慕你們」……諸多讚語從各地傳來，而大多來自海外同胞。

老人們興奮異常，三五成群聚集一起議論：「這是新鄰居田立先生做的好事啊」、「真得感謝他的宣傳」……，原來才入住公寓的田先生參加節慶大會，見到警察們熱心為老人服務，十分感動，隨即製作了視頻，一、兩天播放量就達到數十萬；接著又做了幾期反映公寓老人快樂生活的視頻，在休城本來早就習以為常的好事，一下火了。

老人們為他的舉動叫好，我因此看了他製作的許多視頻，結識了他，並上網讀了一些有關他的信息、資料，了解到他豐富的經歷、精采的人生，欽佩之情不禁油然而生。

他奮發圖強，勇於提升。田立（又名田力、田野）當過知青、軍人、工人、教師、國企高管、電視台主播、NBA記者、攝影師、導演等。有人撰文讚頌他，稱他多次變換職業是「神轉折」，這種形容十分貼切，我將它歸納成六次。

第一次「神轉折」是：他是愛好英語的知青、軍人、和工人。一九六八年初中畢業，下鄉當知青，勤奮勞動後，學拉小提琴、攝影；三年後，千方努力當上兵，從圖書館帶回一本英語書，如饑似渴地自學起來，在路上與老外招呼，開始練口語；退役後進廠當工人，他努力搞技術革新，獲得石油 工業部科技成果二等獎。再忙也不忘學英語，他設法借到一本語法書，花了五天五夜時間，手抄了全書，為了不影響妻女睡覺，常在樓道看書到深夜。就是這樣，他為後來的提升打下了基礎。

第二次「神轉折」是：初中文憑當上大學老師。七○年代末，河北承德石油專科學校急需英語教師，田立決定去應聘，只有初中文憑的他，竟然口試筆試全優，在眾人羨慕的目光中，罕見地以初中學歷當上大學老師。

第三次「神轉折」是：從代課老師變成公務員。在任教期間，他透過業餘學習，獲得語言文學和英語專業兩個大專文憑，學校認定他為本科畢業，評定為講師。不久，又遇當地外經辦招聘翻譯，他毛遂自薦，順利地調到了對外經貿辦公室，此後，他開始帶領企業到國外考察。機會總是留給有準備的人，他的視野更開闊了。

第四次「神轉折」是：從公務員變成國企高管。八○年代，田立毅然辭去公務員職務，應聘中國北方塑料集團副總經理一職，並被派國外管理分公司。他因英語好，順利地打開國外市場，在美國建立了第一家中國包裝工廠。