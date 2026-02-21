作為一名西班牙語和西語文化的愛好者，我在去年聖誕節期間，參觀了位於哥倫比亞 波哥大 的西蒙·玻利瓦（Simón Bolívar）博物館。

西蒙·玻利瓦這個名字在拉丁美洲家喻戶曉，人們尊稱他為「解放者」。在他的帶領下，被西班牙皇室統治的大部分南美洲北部——現在的玻利維亞、哥倫比亞、厄瓜多、秘魯和委內瑞拉都獲得了自由，並創建下了一個大哥倫比亞共和國，他成為了共和國的領袖。

但統治時期並不長，由於文化差異、經濟蕭條等問題頻出；同時，玻利瓦強硬的領導方式也引起爭議，使得大哥倫比亞共和國只存在大概十二年就瓦解了。就像許多政治人物一樣，玻利瓦也是一個備受爭議的人物，儘管如此，他為南美國家解放所做出的貢獻，仍毋庸置疑。

博物館位於大山腳下的一個山坡上，通向博物館的甬道中央聳立著一座漂亮的噴泉。大門是由白色磚壘砌而成的拱門（見圖），圍牆以黃色和紅色為主，和中國的四合院圍牆頗為相似。

走進大門就可以看到生長茂盛的熱帶植物，極具南美風情的大朵鮮艷花簇點綴在靜謐的庭院中，角落裡生長著像拇指蓋大的「勿忘我」小花，排排百年老樹矗立在通往住宅的路徑旁，見證著歷史，守望著歲月。

玻利瓦由於軍事行動和保護自身安全的需要，很少在一個地方長住，他在波哥大的這處住所斷斷續續待了四百二十三天，這對他來說已經算是很長時間了。這裡離波哥大市中心不遠，步行就可以到達。

住宅採用西班牙殖民地傳統的黃牆紅頂風格，木質椅子、枝形吊燈、牆上的油畫和厚窗簾也具有歐洲特色。

娛樂室牆上的展示架上，可以看到兩隻保存良好的熱帶鳥標本，綠色羽毛長而華麗，牠就是象徵著自由和反抗精神的魁查爾鳥；這種鳥在當地的原住民 眼裡是神聖的，牠的寓意對於為自由拚搏的「解放者」玻利瓦來說，再適合不過了。

這座房子對玻利瓦來說，是在危險政治環境中的避難所，他最坎坷的時光就是在這裡度過的。

例如，玻利瓦在一八二八年差一點遭到了暗殺。當時，作為大哥倫比亞共和國總統的他，住在更加靠近波哥大市中心的總統府。雖然他在就職宣言中表示會尊重民主的政府結構，但由於局勢混亂，使得他很快解散了國會，宣布自己為獨裁者，這就引起了巨大爭議。

一群反抗者在一個秋日晚上，持槍出現在總統府前，玻利瓦從窗戶跳了出去，當時和他住在一起的情人兼革命同伴曼努埃拉·薩恩斯冒著生命危險引開了偷襲者。暗殺事件發生之後的一段時間裡，玻利瓦和薩恩斯就住在了這所住宅裡。

玻利瓦和薩恩斯似乎在這裡度過了一些愉悅的日子，這裡成為了開會、聚會和舉辦慶祝活動的場所，從長長的木質餐桌和精緻的餐具，就可以想像出當時愉快的氛圍。

後花園裡則展示著被玻利瓦解放過的每個國家的國旗和國徽，一排排旗子組成半圓形，被蔥鬱的熱帶植物簇擁著，不由得令人肅然起敬。

當時的人們並沒有刻意保留這座有紀念意義的住所。玻利瓦離開後，房子沒有馬上成為博物館，而是賣給了其他人，重新融入了波哥大的社會。從一八三○年到現在，這所房子變成了釀酒廠、製革廠、精神病院和女子學校，直到一九一九年才修葺成了博物館。

在這裡，我瞥見到了「解放者」波瀾起伏人生中的一些瞬間，他那解放南美洲的理想給他帶來了重重危機，和無數次艱難的選擇，卻也帶給了他勝利、權利和真摯的愛情。