我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

眷村過年憶往

隱居
聽新聞
test
0:00 /0:00

一九四九年時，烽火戰亂席捲神州大地，大批的軍民從大陸撤退到了台灣，這是一次龐大的人口遷徙，為了安置這些蜂擁而至的軍人及眷屬，全台各地興建起簡陋的集中住宅，形成了眷村。我在眷村長大，眷村在過年時特別熱鬧，時光飛逝，離開眷村很多年了，當年的眷村也已不復存在，但是每年到了過年時，仍然會思念起那懷舊的年味。

我住在新竹樹林頭的空軍眷村，七個眷村綿延相連。過年的一個多月前，眷村就開始忙碌起來，瀰漫著一股特有的年節歡樂。眷村居民來自大江南北不同省份，過年時大家互相幫助，分享獨特的美食。媽媽最擅長的是醃香腸，除了豬肉香腸外，也做出廣受歡迎的豆腐香腸，另外還有種類繁多又美味的滷味。有鄰居會找媽媽幫忙做香腸，擅長做臘肉的湖南籍彭媽媽也會來我們家幫忙做臘肉。

過新年少不了穿新衣，我們的新衣便是新買的一套卡其布學生制服。我們蓋的棉被內裡是棉絮，過年前，媽媽把棉被套拆下來清洗過，把棉絮搭在院子裡的竹竿上曬足一天太陽，還用棍子把棉絮拍鬆，曬得蓬鬆乾暖的棉被蓋起來格外舒適。

春節前一個星期開始，理髮要雙倍的價錢，所以漲價前要趕著去理髮。村裡的廖伯伯寫了一手好字，忙著揮毫書寫春聯，村長挨門挨戶分送到家，也為村民送上新春祝福。媽媽會大掃除清理房子，送舊歲迎新春。

年糕是不可缺少的，那是媽媽一年只做一次的年味。買糯米回來，淘米洗乾淨後，泡在水裡一夜，然後磨成米漿。早期是用石磨慢慢地研磨，自從電動研磨機問世後，就拿去店裡用機器磨成米糊狀，拿回家後，用大石頭壓著把水分壓榨出來，成了粉狀後，就可以蒸年糕了。媽媽做的年糕有不加味的純年糕，也有加入黃砂糖蒸成的甜年糕，吃的時候切成小片，用油煎或是蒸熟就可以了。

我們家有六口人，每天要吃掉的食材不少，平時媽媽是每天上市場買菜。可是到了過年時，商家初六才開張營業，冰箱也儲存不了太多菜肴，所以媽媽要準備很多不需要冷藏的食材。媽媽買了大白菜、韭菜、黃豆、花生、包心菜、蘿蔔、大蔥、蒜苗、榨菜、酸菜，醃製了東北的酸白菜，用一個陶瓷罈子泡滿四川泡菜。

爸媽都是山東人，媽媽每年都做一大桶的山東特色年菜「凍」。這個凍的製作方式，是放了豬皮、肥豬肉、蹄膀、黃豆、大骨頭，加上各種蔥、薑、蒜、八角、桂皮這些滷味材料，燉出來一大鍋飽含油脂濃稠的膠原蛋白湯汁，在冬天的低溫下，這鍋油脂會結凍，所以叫作「凍」。

媽媽還會蒸好幾鍋饅頭，買一些俗稱槓子頭的火燒和大餅，這些麵食放在通風處，過幾天就會變得乾硬。過年期間，把這些麵食切成塊，舀一勺「凍」，裡面加上一些大白菜，下鍋一煮，就是現成的山東燴餅湯汁，這種燴餅可好吃了。

在大年夜的下午，媽媽仍在廚房裡忙著做年菜，桌子上已經擺得滿滿當當。爸爸會打開一瓶金門高粱酒，獨自小酌吃著年菜，一面默默地流淚。爸爸的個性嚴肅，不苟言笑，但是每到除夕，總會因為思念故鄉和親人而落淚。眷村裡有些人家會慎重其事「祭祖」，離鄉背井撤退來台灣，沒有攜帶祖先牌位，就用紅紙寫著「某氏列祖列宗」權充牌位，全家跪拜。

吃完年夜飯後，爸爸會到鄰居家打麻將，我們在家裡看電視三台聯播的春節特別節目。到了午夜十二時，外頭響起乒乒乓乓的鞭炮聲，爆竹聲中除舊歲，新的一年開始了。

從初一開始，居民們就沿家挨戶拜年，客廳裡準備了瓜子、糖果、蛋捲、蜜餞，招待來訪的客人，來拜年的訪客絡繹不絕。媽媽待在家裡招待客人，爸爸則是先在村子裡繞了一圈拜年後，就去較遠的眷村和長官家拜年。眷村過年時熱鬧非凡，家家戶戶擺桌打麻將，賭資小小，俗稱衛生麻將，聯誼又怡情。

過春節時的眷村，好像是整個大陸濃縮在小小空間的一個縮影，來自不同省份與民族的人們，操著各自濃重的鄉音，端出家鄉的拿手菜，在熱鬧的酒酣耳熱中談論著故鄉過年的往事。對那一代眷村人來說，回不去的故土只能在夢中重現，尤其是全家圍坐的年夜飯，更是成為了填補鄉愁的一種方式。

世報陪您半世紀

春節 豆腐

上一則

去聽老泰勒唱歌

下一則

台新創投老總林宇聲讀「旅行在樹梢」 剖析新創英雄之旅

延伸閱讀

潑油點火、安排砂石車撞人 山東「黑老大」被處死

潑油點火、安排砂石車撞人 山東「黑老大」被處死
金麥養爐烤年糕、發糕 2月6日新鮮上架純手工製作 炆火慢烤精心烘焙而成 5種口味任選 Q彈好吃，年節必備

金麥養爐烤年糕、發糕 2月6日新鮮上架純手工製作 炆火慢烤精心烘焙而成 5種口味任選 Q彈好吃，年節必備
憶往／永別了 兒時的高雄岡山眷村

憶往／永別了 兒時的高雄岡山眷村
邀鄉親「回家」南加山東同鄉會3月8日新春團拜

邀鄉親「回家」南加山東同鄉會3月8日新春團拜

熱門新聞

林青霞飾演的東方不敗是許多人心中的經典。(摘自微博)

金庸角色名字藏玄機 祕密曝光「最狠一個字」：一般人絕對不會用

2026-02-11 22:30
謝德慶在工作室。(記者鄭怡嫣／攝影)

行為藝術家謝德慶 跳船來美 將生命變作品

2026-02-12 01:00
中華民國國安會前秘書長蘇起。(本報資料照片)

那一年，我在世界日報／蘇起憶世報 如及時雨 像大補丸

2026-02-10 01:30
雕塑家曾文棣近年的創作，以留住華人身影為主，尤其是早年移民美國的華工，希望透過這系列作品，讓華人對美國社會的貢獻不被遺忘。（記者戴慈慧／攝影）

雕塑藝術家曾文棣 以泥為筆 刻移民故事

2026-02-11 01:00
世界日報董事長王文杉(中)與總管理處總經理張漢昇(左起)、副董事長李厚維、社長張宗智及執行董事李德怡共同切蛋糕慶祝世報50周年。(記者許振輝／攝影)

世報50歲生日快樂 分享2個小祕密

2026-02-10 01:29

自願的歸途

2026-02-12 01:00

超人氣

更多 >
孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子