冬月與火鍋(上)

前陣子網上到處在講時令進入冬月，各地有怎樣的習俗云云，我家鄉是山西太原，詢問了一下家人，他們都不太熟悉「冬月」這個說法。一查字典才知道所謂的古語「寒冬臘月」都是有出處的：冬月是陰曆十一月，臘月則是十二月，冬月是正式進入寒冬的標誌，似乎確實應有一定的儀式感。我們中國人歷來慶祝節氣講究應季吃喝，但故鄉沒有傳統，冬月不知道什麼飯菜合時，思來想去，火鍋配上冬月，大概最為妙不可言。

我們全家人都愛吃火鍋，特別是北方凜凜寒冬，家人一起圍爐涮鍋，有很多美好的回憶。小時候家裡吃的是炭火銅鍋，過年時分，大家族團聚在一起擺開新春宴席，總是七盤八碟之後，大人們就吆喝小朋友注意：「別動別動，小心燙，火鍋來了。」我們屏住呼吸，等待金黃珵亮的銅火鍋被端端正正擺上桌子。大人拿著毛巾一揭開蓋子，熱氣「騰」地一下就起來了，鍋底的木炭燒得通紅，上面的煙氣冒得筆直，鍋裡的湯汁咕嘟咕嘟沸騰冒泡，還沒吃就覺出了暖意融融。

家鄉的火鍋，菜和肉通常都已經燒好了才端上來，羊肉片、燒肉塊、圓丸子、方豆腐、長粉條、寬土豆、大白菜、小蘑菇……，應有盡有。雖然孩子們吃到那時通常肚子已經飽了，大家還是會爭先恐後地往碗裡夾、嘴裡塞，一直吃到嗓子眼才歇下來。

一頓火鍋吃完，北方冬天的寒意都被擋在外面了，熱力從頭頂一直傳到腳底。孩子們於是出去玩冰弄雪，然後大人們才慢慢涮菜加肉，淺斟慢酌，從容吃喝。

去北京上大學之後，初嘗四川火鍋，也很喜歡。相對於北方銅火鍋的清湯涮肉，味道麻辣、食材多樣的川渝火鍋猶如紅玫瑰之於白玫瑰。

那時候大學西門外有一家重慶火鍋，鴛鴦湯底，紅湯牛油辣而不燥；白湯則是用鮮魚熬製的魚湯，直接喝就很鮮美。在我的倡議下，我們宿舍形成了一條不成文的傳統：每年北京冬天下第一場雪的時候，宿舍姐妹就相約去吃這家火鍋。

彼時我們正當年輕，每次都是冒雪徒步走過去，一路嘻嘻哈哈，總要磨蹭將近一個小時之久。天上下著小雪珠兒，窸窸窣窣落在頭上身上，一會兒就打濕了髮腳。往往走到火鍋店的時候，頭上已經掛了冰渣，身上又冷又餓，大家都跺腳哈手，急不可待地開吃。

可火鍋有這樣一個特點，你愈是盯著乾著急，鍋愈是開不了。記憶中我們心急火燎，往往等不到鍋中水開湯滾，就把盤子裡的菜和肉一股腦下進去，然後又不等熟透就夾起來囫圇吞下肚，嘴上說著別急別急，手中的筷子卻一刻都等不了。大家邊吃邊笑，雖然並沒有好好咂摸出來食物的滋味，但是冰天雪地中熱鬧歡樂的感覺，卻是品味得十足十。

豆腐

伴我到老的世界日報

台新創投老總林宇聲讀「旅行在樹梢」 剖析新創英雄之旅

好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

97歲李嘉誠露面 手舞足蹈與醫師吃火鍋、談醫療科技

火鍋沾醬換「這5寶」營養師：又香又健康還抗發炎

爺誤將火鍋燃料當水沖感冒藥 7歲童喝完器官衰竭進ICU

金庸角色名字藏玄機 祕密曝光「最狠一個字」：一般人絕對不會用

行為藝術家謝德慶 跳船來美 將生命變作品

那一年，我在世界日報／蘇起憶世報 如及時雨 像大補丸

雕塑藝術家曾文棣 以泥為筆 刻移民故事

世報50歲生日快樂 分享2個小祕密

自願的歸途

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

