最近美國各大公司相繼宣布裁員 ，造成就業求職者的壓力與不安。被裁員、失業是人一生當中常遇到的事，有人因此一蹶不振，也有人東山再起，另創事業高峰。失業的滋味五味雜陳，難以形容，留在腦海裡的記憶，是永遠無法抹滅的。

我被裁員過一次。猶記得「事發」的那天下午三時半，小老闆神色凝重地進來辦公室：「大老闆有重要事情向大家宣布，在二樓會議室。」我怱怱忙忙地進到會議室，只見每一個人都兩眼發直，面無表情地坐著，人事室主任也在座。大老闆見人都到齊了，清清嗓子：「這是一個非常困難的決定……，請各位在十分鐘內，收拾好個人的物品離開辦公室，明天不用再來上班；其餘的物品，人事室會打包寄到家裡。」

我腦袋一片空白，回到辦公室，隨手收拾一些東西，抱著公事包，伴隨著人事室經理走到停車場，坐進車子裡，竟然忘了早上才來的路。

車子在高速公路上奔馳，心中六神無主，不知所措，有太多的問號需要解答。我覺得前途茫茫，一事無成，自己像個窩囊廢，任人宰割；而此時此刻腦袋卻不中用，理不出一絲頭緒來，不知下一步該怎麼走。我恍恍惚惚地回到家，妻一看我回家的時間和臉上的神情，直覺公司發生什麼事了，她心情一落千丈，淚水忍不住奪眶而出。

經過一夜禱告和思考，面對當前的困境，一切都得從頭來，不容任何懈怠。當時，美國經濟不景氣，失業的人比比皆是，我去參加求職訓練，課堂裡擠滿了人，座無虛席。因為參加這樣的訓練，認識了不少與我專業領域相關的朋友，大家彼此互通訊息，交換心得與經驗，籌畫如何找工作或自己創業。

令人意外的事發生了。在不到六個月的時間內，我在美國成立了一個新公司，產品在上海生產，運到印尼 使用，而購買產品的客戶在台灣。如今回想起來，這實在是神奇妙的安排與帶領，在我還在領取失業補助金的時候，就開始了新公司的營業。

在一面學習、一面工作的情況下，我獲得許多經驗，從清潔工人、辦公室祕書、生產部經理到總經理，一手包辦。公司雖小，五臟俱全，所遇到的問題也是五花八門。舉個例子，產品需要進出口，我曾經與美國、中國及印尼海關交涉，解決運輸與儲存的技術問題，從門外漢搖身一變，成為產品品質管理與運輸的專家。

自從失業後，一對兒女特別聽話懂事，似乎是看到爸爸失去工作，家裡氣氛變得嚴肅，經濟也面臨壓力，預期未來的生活或將有許多變化；他們小小的心靈，受到這突來的衝擊，也開始思考自己將來要做什麼。

有一天在飯桌上，兒子問道，他將來要做什麼工作才不會被裁員？我試著解釋「工作」的意義與目的、工作與裁員的相關性，分析各行各業的需求與穩定性。這次的對話，深深地印在孩子的心裡，也給他們一些啟發，對他們長大後選擇職業有莫大的影響。如今，他們都在各自的專業領域中工作，非常穩定，心裡頗得安慰。俗話說，有失必有得，或許這就是我失業的所得吧。

話說我的新公司漸進入正軌，產品銷售穩定成長，轉眼之間進入第四個年頭，正在竊竊自喜中，突然發現產品被人非法盜用，需要更換生產與管理方式，甚至考慮將公司搬到上海運作。詢問同事的想法，加上妻小的意見，決定留在美國。在此同時，我以前的雇主打電話來，提供優厚的待遇與福利，邀請我回原公司工作。衡量一下工作發展、家庭的需要，我毅然決定結束新公司業務，重返原公司工作，恢復朝九晚五，直到退休 。

失業讓我重新思考人生的方向，給我一個機會去嘗試不同的工作領域，經歷神的恩典和帶領；看見自己能力的渺小和不足，團隊的合作永遠勝於個人的力量；也藉此機會啟發兒女對他們自己未來的期許和目標。人生在世，失業的機會再所難免，遇到或是不遇到，都有神的祝福在當中。