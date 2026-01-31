第二天剛麻花亮，母親就起床把鐵鍋拎到屋外，拿小鐵鍬刮去鍋垢，接著升火烙餅，用裡口的三尺大鍋煮早飯；父親在邊口的小鍋用麻鹹菜悶卜頁、豆腐 ；我把大方桌搬到屋外，擺好長凳、碗筷、鹹碗，切好鹹蘿蔔乾。

一會兒功夫，秈米打底的玉米糝子稀飯煮好了，我把瓦粥盆端上桌，拿木柄銅勺分盛好八大碗。母親做的餅子也出了幾鍋，柳匾裡堆得小山似的。福友四爺剛放下鐵鍬坐上桌，德明大哥扛著扁擔泥兜也到了，還沒捧上碗，三繞子風風火火到了門口：「你們真早啊。」順手從母親手上的匾子裡抓過一個熱氣騰騰的麵餅，咬一口：「大師娘烙的餅透宣。」一轉身，跟建華大哥撞了個滿懷：「宣什呢啊，好吃頭。」

大家嘻嘻哈哈吃完早飯，東邊的太陽才冒紅。父親一邊招呼大家：「吃飽了啊。」一邊給每人發了一包紅雙喜牌香菸。最後一個是益康二爺，他連忙推辭：「不要不要，我又不會抽菸。」父親還是塞他手裡：「不會也學學嘛。」因為是幫工，發包菸有聊表工錢的意思。

十個整勞力男人中，福玉和金喜負責挖泥，他們在麥茬田「萬子（一丈多寬的壠）」中間挖兩鍬寬，這樣取土後對大田耕作不會產生影響。其他八個人接二連三跟著挑泥往一百米外的新墩子上加，我就用鐵鏟專門平整泥頭，把倒得不均勻的地方削平。過個把鐘頭，父親就過來看看，順便給大家發支「大前門」以示慰勞。半天功夫，墩子就「槓」好了，高出堆頂一尺多。

經過夏天和汛期之後，新墩子的堆土矮下去不少。秋種之後，父親確定「沃（夯實的意思）墩子」，為來年春天正式開工建新房做最後準備。

「沃墩子」要用隊裡的石滾。晚上，我登門向保管員福海大爺借滾子，「沒事，你自己去拉。」福海大爺一邊喝粥一邊說。第二天一大早，我到隊裡的場頭上拉石滾，從場頭到家裡的新墩基有二里多路，路寬不足一米，還有一段馬背一樣，根本沒辦法拉，只得用雙手慢慢推著往前。

從副業西山的生產溝朝北，有兩個放水的缺口，過第一個缺口，我利用石滾下坡的慣性，剛到溝底時立馬接手朝上推，成功通過。但在過第二個缺口時，時機的力道掌握稍欠，石滾衝上溝口只差一點點，最終功虧一簣，滾落溝底。我使出吃奶的力氣試了幾次，都無法把幾百斤重的石滾弄上來，只能等到放早工，請路過的幾個鄰居一起把它重新弄到小路上。

接著，我又到場頭上借了很粗的雜棍和麻繩。「沃墩子」的時間定在太陽下山前，利用放工前一小時和晚上兩小時，人是槓墩子的原班人馬。

下午，我請德明大哥提前過來夾滾子，這是個技術活。他先把石滾豎起來，讓我和父親提著兩根胳膊粗的木棍，夾著石滾，他用麻繩分別在兩邊捆牢，然後又用兩根雜棍交叉成十字，加夾在已綁好的木棍上。末了，繩子中間插入粗樹樁，絞幾圈，「咯吱，咯吱」幾聲之後，四根棍子把石滾夾緊得像是焊住了一樣。

夕陽西沉，天邊泛起紅霞，大家如約而至，吃過豐盛的晚飯之後開始「沃墩子」。

八個身強力壯的男人，每人抓住綁在石滾上的棍子一頭，隨著德明大哥一聲「起啊，噢——」，八雙有力的大手分別將棍頭往上提至齊胸高，隨著「嗨」字落音，八雙手一齊鬆開，石滾平穩地垂直落下，將地上砸出一個幾寸深的坑，下一滾落點壓著上一滾的邊沿，如此循環往復走直線。

「沃墩子」的「噢——嗨」號子，是八個男人跟著起頭的德明大哥齊聲喊，只相差可以忽略的毫秒時間同時發聲，高吭嘹亮，鏗鏘有力，「噢」、「嗨」之間起音高、落音重，意指要抬得高，落得重；起落音短促，意指抬得稍低，落地稍快。一般是夯第一遍要重，夯第二遍要輕一點，夯第三遍更輕，叫「逛」，主要是找平；高的地方重，低的地方輕。

起頭喊號子的德明大哥儼然像樂隊的指揮，其他人要恰到好處地控制好自己的氣息、雙手抬棍的力道、放棍的節奏，配合默契如一人。看似輕鬆、簡單，只是一提一放，其實不然，所有人都要應時判斷起頭人的音調氣息，不能有絲毫分心，如果濫竽充數，提不費力，鬆不合拍，輕者弄傷手腳，重能致殘。

建新房是每家每戶的大事，在那豐收的季節裡，夜幕下的「噢——嗨」號子聲幾里之外都能聽到，這是最熟悉的鄉音，也是令人嚮往的小夜曲。（下）