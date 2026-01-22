難忘蛇醫胡正榮(下)

光陰似箭，十年後，我結婚了。婚後，我首先想到的是要把這個好消息告訴胡醫師，便在婚後與愛人帶上紅蛋、喜糖等物，同去青陽鎮拜謝。令人遺憾的是，胡老不在青陽鎮，問左右鄰居，皆支支吾吾，不肯吐言。後訪得知，胡老因常年為病人治療，前後救治了三百多人命，不收錢，不收禮，有時還倒貼錢糧給病家，蛇咬多半是晚上，家人生活常受干擾，不免埋怨。

前年，胡老夫人過世，他見蛇藥告罄，本可息業安度晚年，但每當看到病人急沖沖趕來，自己卻無法施援時，內心難過，無以平復。他決定將祖傳下來祕方無償獻給青陽鎮醫院，青陽醫院看著方子上六十多味中草藥，橫豎配不齊，病人來了，不敢救治。

面對此情此景，胡醫師仍心懷拯救蒼生的使命，義無反顧決定再次自費去峨眉山自尋草藥，結果一去不復返，兩年來音訊全無。有人傳說，曾在峨眉山的大佛禪院附近曾看到似他，是真是假，莫衷一是。我將這些零星的信息默默地記在了心裡。

時光荏苒，一晃二十九年過去了。二○○七年八月，我和愛人出差去成都，出發前我便對峨眉山作了仔細研究，它區域面積一千一百八十三平方公里，森林覆蓋面積占百分之七十，植物種類達五千餘種，其中藥用植物品種多達一千六百四十五種，其中高等稀有品種達兩百四十二種，素有「仙山藥園」之美稱。這讓我明白了胡醫師為什麼採摘蛇藥要到峨眉山來。

我還查知了峨眉山大佛禪院位置及詳情，並告訴妻子，這次到成都除了公差，我還想去峨眉山尋找我的救命恩人胡醫師。我妻說，他要是健在的話，怕要近百歲了，我說：「仁者壽，但願他還活著。」第二天我們便直奔峨眉山大佛禪院。

禪院占地約四百畝，主體建築沿中軸線分布，有十一進院落，環境清幽，融合自然和禪意。我們問院內的和尚，貴院是否有一名近百歲姓胡的治蛇醫師，是江蘇江陰人，和尚雙手合一，口念「阿彌陀佛」，問：「不知施主與他何緣？」我們把詳情細細告之，和尚說：「跟我走，我領施主前往。」我們進入第二進左廂房靠陽的一面，和尚高聲喊道：「胡醫師，你江蘇的施主找你來了。」這時，屋內走出一名個子不高、精神矍鑠、臉色紅潤的長者，我一眼就認出了救命恩人胡正榮。

胡老見我們夫妻倆，卻臉露迷茫，「不知貴客找我何事？」我走上一步笑著說：「我叫陳東夫，芙蓉圩內人，四十九年前你救過我的命啊！」胡醫師微微一笑：「我一生救人無數，從不問人姓名。」我忽然想起我曾給他寫過感謝信，信下留過姓名。我將此事一提，老人的記憶閘門突然打開，猛然道：「你原來是當年姓陳的青年才俊。」

話匣子一打開，我便談起別後的人生，順帶著問起胡醫師為何落戶在禪院？原來，胡醫師離開青陽時，便給女兒留下一封西去峨眉山採藥的信，青山處處埋屍骨，讓她們回與不回都別掛念、尋找。「我來此山採藥，早出晚歸，飲食不周，體力大不如前，一次為摘一山崖上的名貴草藥，不慎跌入溪谷，幸得禪院一和尚擔水救起，療養了數月，方有精神。院內聽我是名蛇醫，便告知當地山民常受蛇蟲之苦，卻少有醫師，問我願不願留在院中，為當地民眾服務。我一生心念蒼生，為採藥從江蘇來到這仙山藥園，現身在藥山，需要時隨時可以採摘。便給家中去信一封，留了下來。」這一天，我們談了很久……。

斗轉星移，又是二十年過去了，我早過了七旬。世事滄桑，人事多有遺忘，唯蛇醫胡正榮為救蒼生，不計個人得失，救死扶傷，彰顯了醫界的高風亮節，時常照拂心頭，久久不能忘懷。（下）