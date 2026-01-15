河水不深，角麂大半身都露出了水面，但這麼冷的天，我穿著棉衣棉褲，哪敢下河。看到角麂游向對岸，於是情不自禁大喊起來：「快來人啦，有隻角麂，有隻好大的角麂。」小河原本不寬，角麂很快便到了對岸。然而我的聲音也被人聽到了：「角麂在哪裡？」我慌不迭地指著河對岸說：「在那裡呢。」

這時，不知從哪裡冒出幾個人，從橋上衝到對岸，對岸也冒出幾個人來。儘管角麂過了河，但下水後毛皮收縮更緊，根本跑不快，前面有人攔著，後面有人追趕，很快便被捉住，不斷發出「呃呃」的慘叫。

看到角麂被抓住後，我突然發現，這一切都源於自己的叫喚，突然感到心裡空空的。他們抬著角麂從橋上過來，朝著坳上去了，我本來就是去坳上玩的，也跟著去了。

角麂抬到坳上那棵大樹底下後，便被宰殺了，參與圍捕的人開始商量怎麼分肉。按照規矩，角麂是我發現的，不僅能分一份，並且還是最大的一份，我甚至想說，麂肉可以不要，把那對麂角給我就行。然而，他們商議來商議去，卻始終沒有談到我。

看到我一直在邊上盯著，為首的人喝問道：「我們分肉，你一個小孩，有什麼好看的？」這時邊上有人提醒：「角麂是這個孩子發現的，應給他一份吧。」但那些人就像沒有聽到似的。

此刻，我不由對剛才唐突的呼喊懊悔不已。我想抓住角麂，更多的是好勝的衝動，然而當我看到角麂被捉後的恐懼發抖模樣，不由有些於心不忍，牠那「呃呃」的慘叫，甚至讓我心頭亂了分寸。角麂宰殺後，他們還對我這個「發現者」視而不見，根本不準備分肉給我，更使我十分無助。我忽然覺得，他們圍捕的不僅是角麂，還有我這個惴惴不安的弱者……。

這時，聽到他們之中有人輕輕地說：「這是某某的孩子，不分麂肉給他，倘若被他家大人知道，恐怕不好說。」為首的人不屑一顧地說：「我們在這裡分肉，他家大人哪會知道？管他呢。」看到他們對我的漠視，知道等待下去也是徒勞。本來我是準備到坳上小商店玩的，現在一點興致都沒有了，我耷拉著腦袋，蔫蔫地回家了。

回到家裡，細心的母親一下便發現了我的異常，忙問是不是被人欺負了。我沒有回答，只是默默流淚，母親知道我受了委屈，經她再三追問，我才把那些經過斷斷續續說了出來。

聽到不分麂肉給我，母親火冒三丈，要去討個公道。我怯生生地說：「還是別去算了，他們那麼多人，角麂又不是我抓到的。」「我們在理的，怕什麼？」母親說罷，便拉著我的小手，趕到了坳下的大樹底下。

他們真快，麂肉已經分完了。看到這個樣子，母親大聲責問：「角麂是我兒子發現的，誰說不分肉給他的？」母親做事向來風風火火的，甚至有些潑辣，一般人別想讓她吃虧，村裡人都知道。面對母親的大聲責問，他們顯然怯場了，何況他們原本理虧。

為首的人趕緊對母親說：「哦，原來是文明（我父親的名字）嫂子，哪會的，角麂還是你兒子發現的，肯定要分一份給他。」看到母親來勢洶洶，其他人也笑著跟著附和：「不會的，不會的，剛才我們跟你兒子開玩笑的。」

母親當然知道他們說的是假話，但也沒有說破。他們短暫協調後，最終是勻出一大份分給我了，但那對麂角被為首的人拿去了，其實那才是我最想要的。我想張口，儘管母親就在身邊，還是有點怯意，終究沒有說出來。

回家的路上，看到母親提著一份沉甸甸的麂肉，我卻絲毫沒有喜悅和興奮，而是十分失落，不僅因為沒有得到麂角，還有其他東西，但一時又說不出來。

多年以後，我漸漸懂事，想到當年追逐角麂的一幕，終於明白，弱肉強食不僅存在動物之間，在社會生活與人際交往中更是如此，即使占著理，如果沒有堅強的果敢，也是徒然。（下）