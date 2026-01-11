十八歲的婆婆進了程家大院，兩個貼身的丫頭和老乾一同陪嫁過去。多善也想跟著姑姑到程家，但沒得到批准。

婆婆從此被人稱為九奶，她一連生了四個姑娘，覺得自己好沒面子，沒有給九少爺增光添彩，又擔心將來沒有繼承人，時常悶悶不樂。不久，婆婆又懷上了，她趕緊去寺廟燒香拜佛，祈求菩薩賜個小男孩。

在回家的路上，只聽到後面有個婦女指著自己說：「前面這個太太，看樣子懷的是個男孩。」婆婆聞到此言，喜出望外，趕忙回過頭，堆滿笑容問：「大姐，請教您怎麼知道我懷的是男孩？」婦女也笑著說：「您看，您雖懷孕，從後面看，您的屁股沒有一點凸出來，走路不搖不擺；從前面瞧，肚子是朝前墜，擠在前面一坨，這兩點大多數證明是男孩。」

婆婆聽後，朝那婦人拱手作揖，熱情道謝：「借您的金口，托您的福，謝謝啦。」婆婆立即吩咐老乾，叫人挑一擔榖子送到婦人家中，表示對其良言的感激。

果真不假，臘月二十幾，快要過年時，婆婆生了一個白胖的大兒子，節日和九房得子雙重喜慶的氣氛，讓家中充滿了陽光四射的活力，鞭炮齊鳴，鑼鼓喧天，好不熱鬧。

時間很快過去，程家的老爺和老太太都相繼離世，大房、二房提出了要分家，九房一直跟著哥嫂過日子，要分家產，九少爺沒有心計，什麼也不懂，只由得大房、二房擺布。最終婆婆家得到了四、五頃田地，他們還說是照顧九房，多算點給他，實質上這田地是在低漥處最差的位子，每年都會被洪水淹沒，收成也很少。婆婆一門心思都在兒子身上，也不會打理財產和家務，就隨別人的決定。

分家之後，婆婆也試圖當個好主婦。她走進廚房想看看如何做菜，廚師和婆子們笑著說：「九奶，想吃什麼，只管吩咐，何必親自來廚房，這裡油煙麻罩的，不要弄髒了九奶的衣服，趕快請回吧。」婆婆就依從他們的話，回到堂屋。

解放後，分田地、鬥地主，九少爺戴上了「地主」這桂冠，被發配勞動改造。婆婆嚇得沒有主張，帶著孩子們逃回了娘家，娘家的母親也逃不脫「無產階級專政」，被要求思想改造、脫胎換骨、重新做人。六、七十歲的老母親跟隨一批「地富反壞右」一起上山敲石頭，改造不到一星期就病倒了。

婆婆母親的乾孫子多善是根紅苗正的貧下中農，當上了幹部，成了村裡的大隊長。多善人還正直，不忘舊情，知恩圖報，曉得「姑姑」回娘家，乾奶奶改造病倒，在政策的允許範圍下，安排了「姑姑」的孩子們到省城裡讀書，並給予婆婆一大家子極大的照顧。婆婆也怕為難多善，提出代母出征，但婆婆哪是幹粗活的人？第一榔頭下去，就把左手中指給敲彎了，從此婆婆就免去勞動。這都要感謝多善暗中的幫助。

婆婆的女兒和兒子完成學業以後，有了收入，兩個女兒和兒子每月各寄給婆婆十元人民幣生活費，另一個女兒寄五元，在那個年代有三十五元就是很富裕的家庭。

婆婆和她母親兩人生活過得有滋有味、有板有眼的，多餘的錢就悄悄貼補一點給多善的孩子用。這樣的生活過了十多年，婆婆的老母親年邁虛弱，一天躺在婆婆的懷中安詳離世。

我們把婆婆從安徽接到上海和我們團聚，一家五口擠在一間二十平方米的房子裡。婆婆為人忠厚老實，待人真誠，我們和睦相處，沒有爭吵。婆婆常誇獎我說：「上海人有教養、有文化。我兒子相中了你，是他的造化。」

婆婆對我像親生閨女一般，她幫我們帶孩子，還拿出女兒寄給她的錢為孫子買奶粉，時常去菜市場買些雞魚肉蛋給我們改善伙食。孫子們問她要零花錢，她迫不及待地掏出一把，問這些夠嗎？孫子們都喜歡她、愛戴她。

婆婆和我們生活了八年，想回老家了，以後可以安葬在母親的身邊。她離開我們家時，我拿了三百元縫在她的棉襖內，關照她有急事時才能拿出來花。

一轉眼，婆婆離開我們三十三年，每當想到她老人家，心中泛起了緬懷深情。婆婆呀，如有來世，我倆婆媳再度續緣。（下）