二○○六年七月二十六日，我們定遠縣發生過一次規模四點二的地震 。那天早晨五時多，妻子起床後正在做早飯，我和剛參加完高考 的兒子還在睡夢中，忽然一陣轟隆隆的聲音從極深的地下傳至我的五樓住房，瞬間的感覺非常恐怖。緊接著，床鋪開始了幾秒鐘的上下顛簸（地震縱波）和左右抖動（地震橫波）。

我的第一反應是立刻躍下床，到兒子房間拽他，邊跑邊喊：「快到衛生間，地震了！」兒子、妻子和我，我們仨在狹小的空間裡緊緊抱在一起，聽天由命。為什麼要往衛生間跑呢？因為那時的建築多是樓板房，只有衛生間是混凝土整體澆築而成，若是從五樓順著樓梯往下跑，肯定來不及，按照三十年前唐山大地震之後的宣傳材料得知，樓房衛生間是個相對安全的地方。

幾分鐘後，我們判斷地震已過，才趕緊下樓，樓下已經聚集起我們學校的許多同事和鄰居。一個男同事僅穿了件內褲，身上披個床單遮體，同事笑他驚慌失措，他辯解說保命第一，羞恥第二；一個小男孩把他媽媽的胸衣當作短褲套在腿上，有人逗他說：「你的短褲真新潮。」男孩媽媽說：「去去去，老不正經。」還有一個老教師在向其他人炫耀自己的先見之明：「我是從不驚慌的，我早早就在家裡的臥榻周圍安裝了鋼架防護罩，就等著地震呢。」但有人想了想說，地震時你要是在上課的話，那鋼架不就派不上用場了嗎？

事後，我回到家裡，見到牆上掛的裝飾畫被震歪了；書櫥玻璃後面的維納斯女神瓷像被震倒，頭部頂在櫥窗玻璃上；兩張床發生了一點點位移。而事後得到官方消息，全縣城鄉幾乎沒有什麼損失，僅在震中位置的程橋鄉倒塌了幾間簡易的炕房，炕房是孵化小雞的專用場所，而那時並不是孵化小雞的時節。

地震發生時的那幾秒鐘，帶給我的驚悸還是很大的。時間雖然短暫，但來自大地深處的震顫能讓人感受到，大自然的力量遠超人類的控制力，它安靜時，一切美好似乎自然而然；它狂怒時，才讓人深感自己的渺小和孱弱。

小震雖然沒造成顯見的損失，但它的示警意味十分強烈。這一次，我親身經歷過地震了，我知道今後的餘生歷程裡，對一切生命的珍重、對大自然的敬畏、對現實人生的不虛度，將在我的認知中上升到很高的位置。但願環太平洋地震帶以及我家鄉的郯廬地質斷裂帶，小震可以不斷（有一種理論說是小震可以釋放能量，從而避免大震），大震不要發生。