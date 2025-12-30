我的頻道

十二月十一日，我們一行二十二人受邀到洛杉磯加大UCLA）校總區的東亞圖書館參觀，館方人員特別將一些真跡放在陳列室內的桌上，讓我們得以近距離觀賞。除了中醫書籍、列女傳、殿試考卷、清慈禧太后晚年的照片之外，還有有清朝皇帝的詔書。

一詔書看來較清楚（見圖），其中約略寫道：陳錦被鄭成功或其部屬刺殺，為大清國犧牲生命，有功於大清，此聖旨旨在封他的三世孫世襲爵位；詔書署名日期是比乾隆六十年十二月十六日。另一聖旨比較不清楚，署名日期是嘉慶五年十二月十六日，意思是同樣，給陳錦的四世孫世襲爵位。

按歷史記載，鄭成功曾經攻進長江流域，短期占領過鎮江和南京，可能就在在這些戰役中，浙閩總督陳錦逝世。

在去年一月，我曾經到台南的天后宮和五妃廟一遊，因為天后宮是明末清初時，最後一個明朝君主寧靖王的府邸。

鄭成功逝世後，其子鄭經繼位，再傳至其孫。

當時將領施琅降清，清朝派兵攻打澎湖，水師失利，消息傳來，寧靖王自殺，之後五名妃子也隨後自殺，今天的台南古蹟五妃廟就在她們的墓旁。而寧靖王府乃成為今天的天后宮，天后就是媽祖林默娘。

清朝雖是以異族入主中原，然而有清一代，康、雍、乾號稱盛世，特別是康熙皇帝。也是在康熙在位期間，西元一六八四年，台灣被清朝收入版圖。

詔書中提及的陳錦為清廷犧牲生命，他的三世孫、四世孫因此得享世襲的榮華富貴。在清朝末年，這些世襲的人，加上萎靡的八旗子弟，成為國家社會的累贅，有識之士乃追隨孫中山先生發起革命，建立民國。

我曾經認識過一些滿清皇族的後代，他們在民國成立以後就改了漢姓，其中以關姓和張姓居多，因為他們仰慕關公、張飛的義薄雲天，願意作他們的後代。他們說，滿族婦女不纏足，並且男子重運動、重騎射，清朝皇帝們每年都會去打獵，以表現尚武精神。

看到這些真正的詔書，可見滿清能在歷史上占約三百年的時間，有其原因，當政者很會籠絡人，世襲爵位是手段。異族入主，需要漢人幫忙。

我們這些華人，能夠在海外讀到真的皇帝詔書，心裡很感動，就是這些方塊字，使我們能讀懂約三百年前皇帝的詔書，文字的力量真偉大。

洛杉磯加大 華人 UCLA

天才畫家達利崇拜誰？ 羅馬藝展揭他與4位大師關係

