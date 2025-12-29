去義大利 旅遊，比薩斜塔是大部分人必選的景點，這樣一個搖搖欲墜，卻又風雨不倒的幾百歲建築，總讓人有對它有擬人化的敬仰之心、崇拜之情、親睹之欲。

一個偶然的機會，我在網上見到一則介紹在上海附近的松江斜塔，讓我又驚又喜。比薩斜塔是全世界獨一無二的景點，現在聽到又來了一個斜塔，豈能不心嚮之，神往之？於是我找了一個周末和太太自駕 遊去也。

從上海市中心開車前去，走的都是原來的區級公路，但現在都已擴充為來回四車道，路況還算暢通，不到一個小時即已抵達天馬山公園，護珠塔即俗名斜塔，就在公園的山頂上。

我原來心想，絕大部分旅遊團在上海的旅遊景點都不包括斜塔，故公園門可羅雀是必然的，想不到抵達時，公園門前的保安指導我們將車停至一公里路外的大道邊上，園內的小停車場早已滿員了。我們只能驅車至一公里外，只見道路兩邊的車長龍，一望不見頭，還好我們碰到一輛離隊車，插了進去。保安見我回來時，他稍稍對我們說，以後避免周末來，平時都可進入公園的停車場，簡言之，平時人很少的。

公園售票處見我們已過六十五歲，就免費讓我們進去，公園內遊人如織。天馬山看看不高，土山矣，誰知一爬才知上山難，五百多個石級，全是碎山石鋪地，很少欄桿，很少有途中座椅。到達山頂時，人已氣喘吁吁，精疲力盡，那是真正體驗了一次唐三尚西天取經之難。

塔不偉岸，更有小巧之感（見圖），整體是磚砌，底座已有破損。塔高約十八點八二米，比薩斜塔高約五十四點五米；松江斜塔建於北宋，公元一○七九年，比薩斜塔建於公元一一七三年；松江斜塔傾斜度達六度五十二分，比薩斜塔斜度達五點三度，而今日對多層建築傾斜只要超過百分之零點五即是危房了；松江斜塔建造目的是為了收藏宋高宗所賜的五色佛舍利珠，比薩斜塔是作為比薩大教堂的鐘樓而建的。

兩個幾百歲的老人，現都已彎腰屈背垂垂老矣，如不搶救，則必壽終正寢。

兩國的有關單位均採取了多種有效搶救措施，松江斜塔的措施之一，是在塔兩邊加裝了觀察傾斜的監督檢測儀，二十四小時全年監督；二是學習了比薩斜塔的保護辦法，在傾斜的對角地基下面挖土，使塔重力返正；三是進行了塔身內部的加固；四是在外圍加裝了石欄桿，避免了遊客的不安全因素，也減緩了人為震動。

斜塔所在的天馬山是佘山一脈，它還富含歷史典故。元末明初的三高 士均落葬於此處，名曰三高士之墓。三高土之首，諸暨的楊維禎開創鐵崖詩體；錢塘的錢惟善在科舉參考的三千考生中，唯有他能引用枚乘的「七發」來論證錢塘江即羅剎江；華亭的陸居仁儘管書法，文章俱佳，但一生低調，留下詩文很少。三人之墓同落於此山峪。

就連中國歷史上鼎鼎大名的書法家趙孟頫也讚美此地：此處黎庶，民勤於耕，士志於學，風氣敦厚，繁華甲於江淅。江浙地區本就是中國的最富庶地區，趙孟頫這一議，則給天馬山戴了一頂桂冠。

來參觀此塔的遊客，常會問一個問題：為什麼要將塔建在山頂上，山頂建塔費時費力，何不就地而築？這就牽涉到一個宗教信仰問題，建在山頂上，離在天的佛祖更近了，更具宗教的象徵意義。

而出工出力的善男信女，在艱苦流汗勞作時，心靈上想必得到更多的自我充實。另外塔名為護珠，置塔於山頂，這是最崇敬、最安全的地方。

在山頂大家都會休息一下，我凝視著這已相當傾斜的塔，油然而生憐憫之心。寶塔生病了，多麼希望能將它扶正而重生，老而彌堅，再活幾百年，讓它能聆聽到機器人為它念經頌佛。

天之將暗，我驚回首，腦中又閃過一思：同為斜塔，松江比比薩年長，並且更為臨危傾斜，為什麼比薩之弟已是名貫四海，而松江之兄卻還是默默無聞，我很想登高一呼：松江斜塔，你何時也能名聞遐邇呀？