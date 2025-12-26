我平時最大的享受，就是在書桌前，邊喝咖啡 邊看商業周刊。前幾天為了拿筆作筆記，不小心打翻咖啡杯，導致香濃的咖啡流進抽屜裡，無奈之下，拿出整個抽屜清理。沒想到，看到亮晶晶的獎章及獎狀（見圖），獎章上刻士林初級中學，讓我想起這是學校頒給德、智、體平衡發展的優良學生，也就是操行、學業、體育三項成績都達到甲等，能拿到的學生不多；讀士林初中三年，我拿了四次。

這次的意外，把我拉回到一九七五年八月的場景。那時，我剛從預官二十三期退伍，然後進入大同公司的設計單位，剛好遇到士林初中同班同學梁庚辰的哥哥梁庚寅，也在同棟大樓，我特地以菜鳥的心情去請教他工作狀況。談了半個鐘頭，給我最大的感受是，他以弟弟六月畢業於國立台灣大學為榮，好像我和他只有私立專科的學歷，是有不足的地方。

我有點激動，馬上去調查其他畢業於國立大學的同學，共有十九人。這些同學中拿到德智體獎狀並不多，主要是敗在體育，而且沒有一人是籃球隊員，所以拿四次獎狀的我應是優勝者，但我學歷卻不如他們。

經過這刺激後，隔年我考上國立台灣工業技術學院（現在稱為國立台灣科技大學），公司付學雜費及每個月的薪水。一九七八年，我替班上增加一名國立大學的畢業生。