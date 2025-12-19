我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／遭太陽古德溫抓關鍵進攻籃板加罰球絕殺 勇士近13戰9敗

中國2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選國內、國外字

母親與舊報紙

王曉革
聽新聞
test
0:00 /0:00

最近又找到一張北平當年的舊報紙。所謂「當年」，指的是民國三十七年，即公元一九四八年。之所以找它，主要是與我的母親有關。

為什麼這麼說呢，因為母親和我一樣，也是生於斯長於斯的本地人。那個時候，她是北平惠中女中的學生，同時也是地下黨。不用說，在黎明前的黑暗裡，母親所從事的活動必然有著極大危險，但她受革命思潮感召，依舊毅然決然地投身其中。此中細節，我沒有問過母親，比如有沒有過身臨險境，或者被跟蹤盯哨一類。

外婆在世時和我說過，那時最擔心母親的，莫過於外公了，說是曾經跟她講過這麼一句：「你可就這麼一個女兒啊。」後來，我也忘了問問母親，勝利以後他們地下黨員會師大會的情景。資料記載：一九四九年二月，中共北平市委曾在北京大學四院禮堂召開地下黨員會師大會。

不久前，我在智能助手「豆包」上面查詢母親曾經就讀的學校，得到以下一些信息：該校是一所位於東城炒豆胡同的私立女子中學，在學校特色的欄目裡，提到學校進步思想活躍，一九四八年一月，就有學生參加中共地下黨，一九四九年該校還成立黨支部，積極領導學運工作。而母親告訴過我，她是一九四八年入黨的，應該就是上面所說的時間。

一九八八年，台灣開放大陸探親之後，我的舅外公回到闊別多年的北京（北平）。相聚閒聊時，母親說起當年為了躲避盤查，曾經帶著傳單搭過舅外公的軍車，問他還記得嗎？舅外公笑笑說是記得。我打趣道：「您這可有『通共』之嫌呢。」舅外公大笑，說：「我什麼都不知道啊。」

當年，舅外公是國民黨軍隊裡的准尉譯電員，一九四九年去的台灣。母親說過當時一直勸他，但是舅外公疑慮重重，最終還是走了，後在軍中退役，轉而教書。母親說舅外公也就比她大一、兩歲，小的時候常在一起玩。

此外，早先我就知道，母親曾經寫過兩首白話詩，是我兒時翻騰家裡書櫃偶然發現的，一首叫做「反對」，一首叫做「暴雨之夜」，內容都是抨擊黑暗統治追求光明的，均在一九四八年發表。現在想想，這些很有可能也是她的工作的一部分，反正是其從事革命鬥爭的重要資料。

記得當時嚇我一跳，心想民國報紙上怎麼會有母親寫的東西？遺憾的是，兩頁報樣有些殘缺，看不清是出自哪一家報社了，只能大致識出年份。於是，我就一直比較留意民國時期的舊報紙，只要時間大體對得上號，北平出的，就買下來，興許哪天能夠眼前一亮。

唉，時間過得真快，不知不覺，母親已經離世十幾年。如今，她和外婆、外公又在另一個世界裡重聚了，不知那裡可好？記得當初，母親對外公的稱呼一直是「爹」，這麼多年始終沒有變過，而外公、外婆對母親的稱呼一直是「Ｘ馨」（母親的原名），如今在那個地方，我想，他們的稱呼想必也是如此。

最後，請允許我引用幾句母親當年的詩，作為本文的結束吧。「看！這一片可愛的園地，長著豐滿的五穀，可愛的河流，地上嫩綠的草，碧綠的小溪，來回過往的行人……這就是占全世界人口五分之一的中國。」

中共 國民黨

上一則

摸河蚌捉泥鰍的日子

延伸閱讀

中國豆包AI手機恢復銷售 一度一機難求 二手平台行情爆炒

中國豆包AI手機恢復銷售 一度一機難求 二手平台行情爆炒
蔣中正後第1人 鄭麗文兼任革實院長 為黨員親自授課

蔣中正後第1人 鄭麗文兼任革實院長 為黨員親自授課
趙少康大罷免2次亮票遭訴 檢求重刑 趙錯愕「絕非故意」

趙少康大罷免2次亮票遭訴 檢求重刑 趙錯愕「絕非故意」
備戰2026 鄭麗文號召黨員回娘家 今公布地方黨部人事

備戰2026 鄭麗文號召黨員回娘家 今公布地方黨部人事

熱門新聞

（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族(上)

2025-12-16 01:00
（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族（下）

2025-12-17 01:00

母親的帳本

2025-12-12 01:00

親愛的郭大姨(上)

2025-12-13 01:00

南柯一夢：未婚妻與我

2025-12-18 01:00
雲門舞者「低眉斂目」的神態，來自熊衛傳授的呼吸吐納。（圖／劉振祥攝影，林懷民提供）

熊老師，昨晚我看到你跳舞

2025-12-14 01:00

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥