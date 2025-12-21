我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

最美的圖書館

陳旭
聽新聞
test
0:00 /0:00

我去過很多的圖書館，記憶最深的是兩座，一是哈佛大學的懷德納圖書館（Widener Memorial Library），另一個是約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的皮博迪圖書館（Peabody Library）。有意思的是這兩個圖書館我都沒有借過書，印象深刻最重要的原因，是她們的建築太美了。

早幾年，由於我女兒在哈佛大學讀書的緣故，經常去哈佛，沒事便在校園裡閒逛。懷德納圖書館可算是哈佛大學地標建築之一（見圖），外觀新古典風格莊嚴宏偉，如同古希臘羅馬神廟，正立面有巨大的石灰岩柱廊，象徵著知識的神聖與永恆。

圖書館建築不僅壯觀，而且還有故事。懷德納是富二代，一九○七年畢業於哈佛大學。一九一二年三月，懷德納同父母遠赴倫敦蘇富比圖書的拍賣會，隨後，他們於四月十日在法國登上「鐵達尼號」回紐約。鐵達尼號撞上了冰山後，懷德納和父親葬身冰海，那年懷德納年僅二十七歲，只有他母親和女僕坐救生艇活了下來。

懷德納母親為了紀念他，將家中約三百五十萬冊藏書捐給哈佛大學，哈佛苦於沒地方放，他母親乾脆再追加經費，捐助哈佛大學興建圖書館。一九一二年四月十五日鐵達尼號沉沒，懷德納圖書館於三年後的一九一五年六月二十四日開放使用。

我跟隨我女兒，她拿學生證在機器上刷一下，我們就進到圖書館書庫，門口保安也沒多問什麼。

以我過去在中國大陸的認知，圖書館書庫不讓外人進入，有個在圖書館工作的朋友告訴我，倒不是書庫有什麼祕密，只是有些人翻完書後，隨手亂放，其他讀者和圖書館管理員都找不到書在哪裡。美國社區的圖書館都是開架，讀者可隨便翻閱，方便自己同時想到方便別人，應是讀者的基本素養。

現在科技進步，有了無線射頻識別技術（RFID），可以輕鬆定位圖書位置。只是隨著網路的發展，圖書館紙質書籍不少已被電子媒介取代。

由於我居住在馬里蘭州巴爾的摩市（Baltimore）郊區，朋友來訪少不了進城；在僅有短短歷史的美國，巴爾的摩市算是有豐富歷史的名城。皮博迪圖書館被認為是世界上最美麗的圖書館之一，我是把它當作博物館或旅遊景點帶朋友去參觀。

慈善家皮博迪說：「我希望建立一個藏書豐富的圖書館，涵蓋各個知識領域，並擁有最權威的文獻，所有希望查閱的人都可以免費使用。」皮博迪圖書館於一八七八年竣工，免費向公眾開放，現在是約翰·霍普金斯大學附屬圖書館，專注於十九世紀研究的收藏。

皮博迪圖書館前身是巴爾的摩皮博迪音樂學院圖書館，位於巴爾的摩市中心以北不遠的皮博迪校區內，周邊還有其他博物館和美國歷史名勝。

皮博迪圖書館有「書籍大教堂」的稱號，視覺上是令人嘆為觀止的新希臘風格。內部設有一個中庭，在黑白相間的大理石地板上，向上通向一個高六十一英尺的磨砂厚玻璃格子天窗，白日透入柔和的天光，周圍環繞著五層裝飾有黑色鑄鐵陽台和金色扇貝柱，裡面堆滿了密集的書架。

隨著紙質書籍市場逐漸被電子媒體取代，很多人獲取知識的方式也在變化，圖書館也開始轉型和開發新的功能和服務專案，皮博迪圖書館開放可租賃作為舉辦婚禮的場地，打出廣告可營造出既迷人又充滿學術氣息的氛圍，並提供一個永恆而富有故事性人生記憶的絕佳場所。看似美好的商業業務擴展，或許也是圖書館困境的無奈。

不管怎樣，我還是相信圖書館不會消失，至少我還會帶朋友或推薦朋友參觀這些圖書館，她們實在太美了。

哈佛大學 馬里蘭州 拍賣

上一則

在夏威夷搭公車

延伸閱讀

布朗大學槍擊已2死9傷 學生哭躲圖書館 疑出現7道槍聲

布朗大學槍擊已2死9傷 學生哭躲圖書館 疑出現7道槍聲
圖書館上方建住宅 紐約市議會倡「生活圖書館」解住房危機

圖書館上方建住宅 紐約市議會倡「生活圖書館」解住房危機
南韓光州市圖書館工地驚傳坍塌 4工人遭活埋

南韓光州市圖書館工地驚傳坍塌 4工人遭活埋
伊大的校園書香(下)

伊大的校園書香(下)

熱門新聞

（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族(上)

2025-12-16 01:00
（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族（下）

2025-12-17 01:00

南柯一夢：未婚妻與我

2025-12-18 01:00

開刀房的午茶時光

2025-12-17 01:00
作者投稿記載第一代移民心路歷程。（作者提供）

相遇移民路 轉眼四十年

2025-12-15 01:00
雲門舞者「低眉斂目」的神態，來自熊衛傳授的呼吸吐納。（圖／劉振祥攝影，林懷民提供）

熊老師，昨晚我看到你跳舞

2025-12-14 01:00

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡