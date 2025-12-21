我去過很多的圖書館，記憶最深的是兩座，一是哈佛大學 的懷德納圖書館（Widener Memorial Library），另一個是約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的皮博迪圖書館（Peabody Library）。有意思的是這兩個圖書館我都沒有借過書，印象深刻最重要的原因，是她們的建築太美了。

早幾年，由於我女兒在哈佛大學讀書的緣故，經常去哈佛，沒事便在校園裡閒逛。懷德納圖書館可算是哈佛大學地標建築之一（見圖），外觀新古典風格莊嚴宏偉，如同古希臘羅馬神廟，正立面有巨大的石灰岩柱廊，象徵著知識的神聖與永恆。

圖書館建築不僅壯觀，而且還有故事。懷德納是富二代，一九○七年畢業於哈佛大學。一九一二年三月，懷德納同父母遠赴倫敦蘇富比圖書的拍賣 會，隨後，他們於四月十日在法國登上「鐵達尼號」回紐約。鐵達尼號撞上了冰山後，懷德納和父親葬身冰海，那年懷德納年僅二十七歲，只有他母親和女僕坐救生艇活了下來。

懷德納母親為了紀念他，將家中約三百五十萬冊藏書捐給哈佛大學，哈佛苦於沒地方放，他母親乾脆再追加經費，捐助哈佛大學興建圖書館。一九一二年四月十五日鐵達尼號沉沒，懷德納圖書館於三年後的一九一五年六月二十四日開放使用。

我跟隨我女兒，她拿學生證在機器上刷一下，我們就進到圖書館書庫，門口保安也沒多問什麼。

以我過去在中國大陸的認知，圖書館書庫不讓外人進入，有個在圖書館工作的朋友告訴我，倒不是書庫有什麼祕密，只是有些人翻完書後，隨手亂放，其他讀者和圖書館管理員都找不到書在哪裡。美國社區的圖書館都是開架，讀者可隨便翻閱，方便自己同時想到方便別人，應是讀者的基本素養。

現在科技進步，有了無線射頻識別技術（RFID），可以輕鬆定位圖書位置。只是隨著網路的發展，圖書館紙質書籍不少已被電子媒介取代。

由於我居住在馬里蘭州 巴爾的摩市（Baltimore）郊區，朋友來訪少不了進城；在僅有短短歷史的美國，巴爾的摩市算是有豐富歷史的名城。皮博迪圖書館被認為是世界上最美麗的圖書館之一，我是把它當作博物館或旅遊景點帶朋友去參觀。

慈善家皮博迪說：「我希望建立一個藏書豐富的圖書館，涵蓋各個知識領域，並擁有最權威的文獻，所有希望查閱的人都可以免費使用。」皮博迪圖書館於一八七八年竣工，免費向公眾開放，現在是約翰·霍普金斯大學附屬圖書館，專注於十九世紀研究的收藏。

皮博迪圖書館前身是巴爾的摩皮博迪音樂學院圖書館，位於巴爾的摩市中心以北不遠的皮博迪校區內，周邊還有其他博物館和美國歷史名勝。

皮博迪圖書館有「書籍大教堂」的稱號，視覺上是令人嘆為觀止的新希臘風格。內部設有一個中庭，在黑白相間的大理石地板上，向上通向一個高六十一英尺的磨砂厚玻璃格子天窗，白日透入柔和的天光，周圍環繞著五層裝飾有黑色鑄鐵陽台和金色扇貝柱，裡面堆滿了密集的書架。

隨著紙質書籍市場逐漸被電子媒體取代，很多人獲取知識的方式也在變化，圖書館也開始轉型和開發新的功能和服務專案，皮博迪圖書館開放可租賃作為舉辦婚禮的場地，打出廣告可營造出既迷人又充滿學術氣息的氛圍，並提供一個永恆而富有故事性人生記憶的絕佳場所。看似美好的商業業務擴展，或許也是圖書館困境的無奈。

不管怎樣，我還是相信圖書館不會消失，至少我還會帶朋友或推薦朋友參觀這些圖書館，她們實在太美了。