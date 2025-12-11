荷包島上喜得及時雨(上)

這裡說的荷包，不是人們用來裝錢的荷包，而是廣東台山大廣海漁區一個漁場的名字。這個漁場有個小島，它和澳門 毗鄰，因漁產豐富，就叫荷包島。

上世紀六○年代初期，一次，我隨廣海漁業公社勝利漁業大隊的漁船到了荷包這裡，為避風，船在小島邊靠岸。我步入小島裡面的漁業指揮部，房間面積不大，大約是二十平方米吧，有兩鋪簡易小床，一張辦公桌子，一名五十歲左右的中年男子正靠在桌上書寫，見我進屋，立刻起立：「坐，請坐。」他指著那張小床，示意我坐下。

我一下就看出這人是我們漁業公社的陳文書記，他在全公社的群眾大會上講話時認識他，以後就很少見他露面了，他常說，我們是漁業公社，幹部應當多到漁民群眾去。我想，我們漁民子弟學校的老師，也應該多到漁民家長中去才是呀。

他沒有立刻詢問我來這裡有什麼事，而是讓我在小床上躺一躺，問：「暈船嗎？」我說：「暈呀，躺在床上，感到床也在左右搖動。」「那是暈岸，過一會兒好一點了，和我下兩盤棋。」說完，他就管他的工作。

歇一會兒，我從床上坐了起來，陳文書記已將象棋盤搬在小床上，擺開棋局，兩人對弈起來，一邊對奕，一邊詢問我來荷包島的企圖。我乘機將我設想的「海上辦學」方案，向書記作了全面的會報。他聽了笑了一笑：「這個方案很好，我也聽辦公室的人說過，我還沒抽時間過問。漁區除了產魚，最缺的是文化，把學校辦到海上，要打破許多條條框框，如跟船出海的老師的挑選、上課的教材等等，要因時因地去創造條件。」

我繼續會報了我已經透過全校老師分批隨船出海的方法，挑選了一名姓阮的年輕而且不暈船的老師為專職老師。我已經和他一起到漁船上進行試教，帶著一塊小黑板，以及學校裡小朋友捐來幾盒用剩的小鉛筆，和學校裝釘的小作業本，架起小黑板，就上課了。船上只有一兩個孩子的，我們叫個別教學；漁船一般是多條船一起跟幫生產，漁船靠岸時，我們就把多條船上的孩子集中起來，在一艘較大的船上上課，我們叫這為小課堂教學。

陳書記笑了，說：「如在大風天，漁船紛紛靠岸，這是你們海上上課的大好時機，你們怎麼辦？」我說，我們正為這點著急，未有對策。陳書記說：「我支持你們，我通知各個島的漁業指揮部，除了開會等特殊原因外，騰出一些地方給海上流動學校上課。」

他笑了笑，又說：「你們的教材，不會像我們小時候讀的『小小貓，跳跳跳，小狗叫』那樣的吧？」我答：「識字教學過程中，最容易記的，是看得見、摸得著的東西的名字。正如你所說的，要打破框框，不照搬學校裡的那一套。」

我們到中小船的漁業隊址聽取會計和出納這些知識分子的意見，動手編了一套識字教材，例如：出海捕魚要靠漁船，船上用具種類很多如風帆魚網，也教捕魚漁場：上川、沙堤、烏豬、圍夾、魚塘、荷包，還有海裡魚鮮：魚螺蝦蟹、甫魚、腰帶、花膠、鰍魚，再來是捕魚作業：圍、拖、刺、釣…….，如此等等，看得見、摸得著的物品，和日常生產和生活的名稱，小孩大人都很有興趣。

我們在船上個別教學時，總先從教學生和父母的名字入手，接著教男、女廁所等幾個字，引起他們的興趣。如我曾對勤儉大隊的隊長蔡池有說：「你們上岸時去廁所，不識字怎麼辦？」他答：「女字是像女人坐著織網的樣子，男字胯下有條甫魚尾伸下來。」回答得太形象了。