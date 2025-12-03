一九九四年，我在日本打工已經五年，女兒終於考進上海復旦附中。有一次我在掃地倒垃圾時，撿到一本「東京六大私立大學高考試題集」，我是文革中的六九屆初中生，看不懂這些深奧的數理化英考題，就寄回上海給女兒看。雖然是日語版，結果僅有高一水平的女兒卻說，日本的高考題太簡單了。

我在日本已掙了一筆錢，女兒也進入上海最好的高中，「天時、地利、人和」俱佳，於是決定送女兒出國留學，將美、加、澳、英、日五個國家選為留學目標地。

兩年後，女兒托福終於考出五百六十分的成績，達到入學標準。當時中國還沒有留學中介，我託一名在美國讀博的親戚，幫助尋找二十所美國大學，開始狂轟濫炸去申請。

一九九七年，加拿大最先來了入學通知書，誰料竟遭拒簽。女兒高考後收到全國重點大學入學通知，同時，英國、澳洲的通知也陸續到達，接著美國波士頓大學、紐約石溪州大、聖地牙哥大學也來了通知。

我們首選美國的大學，但護照上有加拿大拒簽章，肯定會影響美國簽證 ，女兒不知所措。由於我在日本也曾因轉校被拒簽，當看到自己護照上拒簽章時，突然靈機一動，馬上打電話回家叫女兒立即登報聲明「護照遺失作廢」，重新申請新護照。

但是，女兒有美國三所大學的入學通知，究竟拿哪一所大學的入學通知去辦簽證才有把握呢？於是又陷入左右為難的境地，只好到前進外語學校向老師請教，可老師們都沒去過美國，不知如何選擇。校長說：「楊振寧 在紐約石溪州大當理論物理研究所長，也許因為他的影響，石溪更歡迎中國留學生 ，簽證容易通過。」女兒因此才知道楊振寧在石溪，並去圖書館借閱介紹楊振寧的書籍，拿著石溪的通知去簽證。

果然簽證官問她為何去石溪，女兒說因為楊振寧在石溪當教授，他是中美兩國共同培養的諾貝爾獎得主。短短一席話，簽證官聽得連連點頭微笑，一聲OK定乾坤，順利取得簽證。

在石溪學習期間，女兒經常見到這位名揚四海的物理界泰斗。有一次女兒和幾名同學見到楊教授，大家停下來問候，楊教授見女兒稚氣未脫，不像讀研博的大齡留學生，就特地問是哪個州來的，得知是剛從上海來讀本科的留學生，感到十分欣喜，因為當時幾乎沒有中國自費留學生。

他親切地問女兒是否想家，並鼓勵她一定要珍惜來之不易的學習的機會。當女兒說自己祖籍也是安徽合肥，並用合肥話感謝他的引領才來到石溪，楊教授更是驚訝地握著女兒的手，用合肥鄉音說遇到小老鄉了。

四年後，女兒在石溪以全A的成績讀完電子工程系本科。按規定，一般學生的畢業證書由系主任發給，而優秀學生將由校長親自發放。女兒請求楊教授能給自己發畢業證書，但因為不同系，沒能實現這個願望。後來女兒考上醫學院，成為了美國醫師。

二○○六年，我從中國來探親，女兒帶我去石溪探訪母校，還專門去物理系教學樓參觀楊教授的辦公室，看樓道裡張貼的楊教授照片和介紹。她告訴我，由於楊教授的名望和努力，石溪大學吸收很多中國留學生，學校對中國留學生特別關心和愛護。女兒在楊教授的庇蔭下，終於實現了美國的留學夢。

楊振寧教授千古！