今年是我大學畢業五十周年，同學將畢業紀念冊的照片翻了出來，看到劉同學和我的畢業感言，內心真是五味雜陳。

大四下我住校外，隔壁住著一名經商失敗的年輕男子，他女友和我同屆，周日晚上和周末忙於家教，幫男友籌錢以便東山再起。她為愛犧牲的精神，莫名其妙感動了青春的我；她向我借錢，我一口答應，她允諾領家教薪水時會陸陸續續還我，而她始終身無分文。

大學生活我一向都很拮据，頓時少了很多生活費，變得更加潦倒。我是班上畢業紀念冊的編輯，可笑的是竟然無力負擔照學士照和買紀念冊的費用，在窮途末路下，只好「畫」自己的學士照（見圖），我的畢業感言也說出當時的窘境。

劉同學是香港 僑生，我在課業上偶爾幫助他，彼此也成為好友，他感言說我的學士照是「博士照」。畢業後他回香港，不久我收到他的結婚照，之後我們就失聯了。

大學畢業九年後，我決定來美念博士，畢業後在美就業。有次去加州 探訪親友，當晚和他們的朋友一起晚餐，大家自我介紹時，沒想到大學畢業二十年後，竟然和那名家教女同學不期而遇。我假裝不認識她，但心裡感激她，她使我在困難中養成堅忍不拔的毅力。

而劉同學英年早逝，如他地下有知，一定會為他的一語成讖哈哈大笑。值得一提的是，好在當年我趕在畢業證書收照截止前，照了學士照。