肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

學士照的故事

樓克安
今年是我大學畢業五十周年，同學將畢業紀念冊的照片翻了出來，看到劉同學和我的畢業感言，內心真是五味雜陳。

大四下我住校外，隔壁住著一名經商失敗的年輕男子，他女友和我同屆，周日晚上和周末忙於家教，幫男友籌錢以便東山再起。她為愛犧牲的精神，莫名其妙感動了青春的我；她向我借錢，我一口答應，她允諾領家教薪水時會陸陸續續還我，而她始終身無分文。

大學生活我一向都很拮据，頓時少了很多生活費，變得更加潦倒。我是班上畢業紀念冊的編輯，可笑的是竟然無力負擔照學士照和買紀念冊的費用，在窮途末路下，只好「畫」自己的學士照（見圖），我的畢業感言也說出當時的窘境。

劉同學是香港僑生，我在課業上偶爾幫助他，彼此也成為好友，他感言說我的學士照是「博士照」。畢業後他回香港，不久我收到他的結婚照，之後我們就失聯了。

大學畢業九年後，我決定來美念博士，畢業後在美就業。有次去加州探訪親友，當晚和他們的朋友一起晚餐，大家自我介紹時，沒想到大學畢業二十年後，竟然和那名家教女同學不期而遇。我假裝不認識她，但心裡感激她，她使我在困難中養成堅忍不拔的毅力。

而劉同學英年早逝，如他地下有知，一定會為他的一語成讖哈哈大笑。值得一提的是，好在當年我趕在畢業證書收照截止前，照了學士照。

香港 加州

鄉戀

台國小教師荒 改革刻不容緩

NBA／沙灘車事故癱瘓17年 前最佳第六人羅傑斯辭世 享年54歲

紐約州大外籍研究生降13.8% 石溪大學逆勢增長

紐約州大外籍研究生降13.8% 石溪大學逆勢增長

華裔科學家吳健雄

2025-11-21 01:00

等待中的煎熬

2025-11-24 01:00

一個人的路程

2025-11-22 01:00
匈牙利作家卡勒斯納霍凱獲得2025年諾貝爾文學獎桂冠；圖為他2015年在倫敦手持曼布克獎獎牌。（美聯社）

諾獎正在重寫文學地圖？

2025-11-20 01:00
鐵達尼號罹難富商乘客史特勞斯18K金Jules Jurgensen懷錶22日在拍賣會拍出178萬英鎊的創紀錄天價，成為史上最昂貴的鐵達尼號文物。（取材自Instagram）

最貴鐵達尼號文物 懷錶拍出178萬英鎊 背後藏富商夫婦愛情故事

2025-11-23 08:10
馬寅初為中華人民共和國計畫生育的最早倡導者之一。（取材自維基百科）

馬寅初，大陸錯批他一人，多生幾億人（上）

2025-11-24 01:00

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

