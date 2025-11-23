寫作，把深藏心底的情感溶於筆尖，瀉於紙上，淋漓盡致地傾盡所有思緒，我享受那種掏空腦袋的沉澱、如釋重負的感覺，更加渴求靈感襲來時如火山噴發 的剎那快感。剛踏上寫作之路，我就擁有了一個很響亮的名字：雛鵬。

一九八八年，新會四中迎來了翻天覆地的大變化，二十多名代培生回校任教。青春的生命力注入讓校園沸騰活躍了起來，學校創辦了寫作組和音樂隊，由每個班級各選派兩個人參加。

高二四班是級裡唯一的文科班，當然個個都想入寫作組，但毫無懸念的僅有兩個名額，是我和瑞玲。唯有我同桌不服氣地悄聲說，為何偏要讓只能左手寫字的瑞玲去？而她才是我的最佳拍檔。我則欽佩地回答：「瑞玲的字剛勁有力，比我的好，她的文采也在我之上，還常投稿雜誌報社。」

「雛鵬」，是邵唐老師為新成立的寫作組的雜誌命名。寫作組輔導老師有兩名，邵唐老師為正，吳老師為副。風流倜儻的邵唐老師鏗鏘有力揚起手說：「『齊諧』中稱鵬是傳說中最大的鳥，水擊三千里，摶扶搖直上九萬里；風鵬是指大鵬展翅和乘風飛翔，我覺得雛鵬是最合適我們的，有『低回拂地凌風翔，鵬雛敢下雁斷行』的勇闖精神。」他眼裡迸發出的那束耀眼之光，燃起了我們寫作的信心和渴望。

邵唐老師對同住在教師大樓的彥章較熟悉，就讓他擔任男組長，然後讓大家選女組長。一班的麗方便迫不及待地選我，全票通過，那刻的自豪和成就感，讓我更是躊躇滿志，誓要披荊斬棘向前衝。

寫作組每星期上兩堂課，星期二主要由老師講課，教我們寫作的技巧和要領，星期四是分享讀書心得和好文章，並準備我們的月刊。我們很喜歡聽邵唐老師講課，既幽默風趣又引人入勝，特別是在頌讀詩詞歌賦時聲情並茂，眉宇間流露出無限的豪情，舉手投足間帶我們身臨其境、處於詩句的意境中。每次下課鈴響，我們才發覺不但教室坐滿了人，就連窗口也趴著很多愛好文學的同學。

「雛鵬」校園月刊只收集我們寫作組員的文章，老師要求每人供稿兩、三篇，然後擇優錄用，個個都踴躍供稿，希望得到老師的點評和肯定。本來排版是兩個組長的事，但寫作組人人都搶著參加，從選稿到版面設計到印刷和發行，都眾志成城、群策群力創辦屬於我們自己的雜誌。就連我班的「鐵三角黑板報」組成員，也磨拳擦掌要來幫忙出月刊，雖然我們板報組效率高且期期奪魁，但我還是覺得具體出月刊的工作是吳老師和李棠做的，吳是李的班主任，方便溝通。

雜誌是採用當時最流行的白色九開紙（比A四紙稍大）。因為寫作組成員多是教師子女，熟悉刻蠟板印刷的技巧，所以特別選用加厚的優質紙。蠟筆字是很講究技巧的，必須用力適當，油印時才會清楚，否則就會字跡模糊；但如果太用力，就會穿了。放學了，李棠還獨自在寫作室刻畫，從不叫累，也從沒誤差。他還巧妙地在篇幅空隙處插圖，令版面更完美、格局大方得體。

「雛鵬」轟轟烈烈地出了兩期，一時間風靡校園，供不應求，就連我私存的兩份也讓姊姊拿去送了給同學。雄心壯志之際，邵唐老師卻調走了，副指導吳老師轉正。年輕好動的吳老師沉迷於打乒乓球，彥章和我滿校園找他上課。再後來，彥章不肯去找人了，說怕人誤會我倆拍拖。是李棠帶我去找他的班主任，還是李棠，不厭其煩地提前到各個班級通知組員準時上寫作課。

總是等不到老師，令每個人都心灰冷意。瑞玲自邵唐老師走後就不喜歡來上寫作課了，也勸我別自討沒趣去找老師上課，轉而投稿給校外的雜誌報社。結果第三期「雛鵬」拖了兩個月才出，後果平平，卻也成為了絕唱。不久，吳老師英年早逝，學校也就取消了寫作組。縱有萬千不捨，千萬不甘，我們也不得不接受這殘酷的事實。校園雜誌沒有了，大家只能在校園板報和班裡的板報看我們的文章，但仍有寫作組員拿作品來給我提建議、給意見。

我們的初心仍不變，熱情仍在，也嘗試投稿去其他雜誌，但都是無的放矢，摸不到門路而石沉大海。

雛鵬，就是愈挫愈勇，我總是阿Q式地自我安慰：我曾有過一個很好起點、一個完全自主發揮的平台和共同進退過的組員，更曾有閃光發亮的時刻。縱使不能扶搖直升，也不應收起翅膀，只有敢於飛翔，勇於接受失敗才能找到真正的自我。

身處異國他鄉的我，不懂英文是很難融入主流社會的，而文學沒有國界，不分種族、時間和空間。我很慶幸愛上寫作，它不僅是我生活的調色板，能為我減壓，還是特效的情感療傷藥，因為無論悲歡離合、屈辱浮沉，執筆者都是我。