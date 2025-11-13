我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學人預測2026十大趨勢：「顛覆總司令川捲風」持續進擊

川普簽了 美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

那棟雅典的房子

黃惠民

一九八六年，是我在美國喬治亞完成博士學位並開始博士後研究工作的第一年。那時，我手裡拿著剛到手的綠卡，正式成為永久居民，生活漸漸穩定，也讓我開始思考在這片遙遠的新大陸擁有屬於自己的家。

經由指導教授Hodson博士介紹，我認識了雅典（Athens）地區一名經驗豐富的房地產經紀Wenner女士。她根據我的年薪與經濟狀況，計算出我能負擔的房價上限約為八萬元。太太與我最後選中了一棟距離喬治亞大學僅八分鐘車程、屋齡十五年的三房兩衛獨立屋，屋主聲稱剛更換屋頂，還強調「現在買最划算」。房子面積約一千三百五十平方呎，不算大，但後院卻有約一百五十平方呎的空地。

太太熱愛園藝，搬進去後不久便開闢了菜圃，種下空心菜、番茄、草莓與蘋果樹。那些自家栽種的果菜為她和兒子帶來不少田園樂趣，兩歲的Wayne常在菜園裡幫忙，一邊採草莓一邊偷吃，嘴角染得通紅，模樣天真又滑稽。

Hodson夫人喜歡在周末逛庭院拍賣，我們偶爾隨她同行，也因此在兩年間添置了不少實用的家具與家用品。車庫可停放兩輛車，我們還在裡面放了一張從庭院拍賣買來的乒乓球桌，每逢周末或節日親友上門，我們便以球會友、談笑風生，那是我們最自在快樂的時光。

三年的博士後歲月很快過去，當我接受密西西比州傑克森州立大學（Jackson State University）的教職後，我們不得不賣掉這棟房子，離開喬治亞。臨行前屋頂開始滲水，請人修理時才發現，原屋主所謂的「換新屋頂」，其實只是簡單補了一小塊四平方呎的區域。由於一個月內未能找到買家，我委託Wenner女士繼續代售，並採納她的建議「rent to own」（租且賣）。

果然，出租比賣房容易得多，尤其我們的房子地點優越，離大學與Walmart、Kroger等商場都近。Wenner女士能幹盡責，替我處理租客、收租與維修事宜。

第一戶房客家庭單純，除了偶爾遲繳房租外並無大礙，半年後他們因婚姻變故搬離。第二戶房客來自外州，丈夫自稱業餘傳教士，正式職業是Winn-Dixie超市的屠夫。從第二個月起，他便開始延遲繳租，還時常對來看屋的人宣稱「房子已經賣給我了」，我不得不嚴正警告他不得干擾售屋。據Wenner女士說，她多次上門收租都得摸黑，因為那戶人家常被斷電。

幸好半年後房子終於順利售出，令人頭痛的房客搬走了，不過，他們也順手帶走了我留下的冰箱。更離譜的是，後來我發現他竟冒用寄給我的信用卡促銷信件申請信用卡，直到信用卡公司來信催繳，我才恍然大悟。估計這名房客早有前科，只是金額不大（約兩百美元），因此未遭追究。

轉眼四十五年過去，我們已在美國生活半生，算上如今居住的德州新居，前後共買賣過四棟房。多年經驗讓我深刻體會：即使與開發商交易，房地產文件仍可能錯漏百出，交割時必須全神貫注，否則事後更正往往費時費力。

近日心血來潮，我上網搜尋當年雅典的那棟房，如今房價已漲至二十六萬元，外觀依舊，只是後院的菜園早已不在。睹物思情，往事歷歷，想起當年初到美國的日子，那份單純、踏實與努力，如今都被時光柔和地封存在記憶深處。腦海裡忽然響起木匠兄妹的「昨日重現」（Yesterday Once More），音樂依舊，而那段青春歲月早已一去不返。

房地產 房價 拍賣

上一則

書法帶入現代藝術領域 董陽孜作品進駐荷蘭國家博物館

延伸閱讀

李茂曝被親戚騙光積蓄 弦子幫還清信用卡

李茂曝被親戚騙光積蓄 弦子幫還清信用卡
李茂自曝被親戚騙光所有積蓄 老婆弦子幫他還清了信用卡

李茂自曝被親戚騙光所有積蓄 老婆弦子幫他還清了信用卡
匯價1：1 全球首款日圓穩定幣上路 打破現金、信用卡支付

匯價1：1 全球首款日圓穩定幣上路 打破現金、信用卡支付
3華人試圖在喬治亞非法採購核材料鈾 遭當局逮捕

3華人試圖在喬治亞非法採購核材料鈾 遭當局逮捕

熱門新聞

（圖／123RF）

倔强的櫻愛（上）

2025-11-06 01:00

媒人難當

2025-11-05 01:02
（圖／123RF）

倔强的櫻愛（下）

2025-11-07 01:00

不合時宜

2025-11-07 01:00
多倫多河谷公園內的孫中山雕像。

追尋孫中山足跡（上）

2025-11-09 01:00
義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年創作的「America(美國)」，黃金總重為 101.2 公斤，以2025年10月31日的匯率計算，其起拍價約為1000萬美元。（蘇富比提供）

被上萬人使用過還被搶的純金馬桶「America」 起拍價千萬

2025-11-02 09:22

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉