緬懷父親的教誨(下)

每年九一八事變的紀念日，父親都要我們反思過去家國被欺凌的恥辱。他痛恨日本 當年對中國的侵略，評論小日本的貪婪是人心不足蛇吞象，又說過度貪婪的人不會有好的下場。

父親一生杜絕與兩種人交往：第一類是空心大老官，因為他們沒有真才實學，常名不符實，喜愛虛張聲勢，充面子擺排場；第二類就是不講誠信之人。他認為這兩類人往往不負責任，不值得信賴，且成事不足，敗事有餘。他的諄諄告誡成為我們砥礪自身的標竿。

父親對人寬厚，樂於助人，他總是溫文儒雅，和氣帶人，也經常礙於情面，不輕易拒絕他人的請託或要求。在屆齡退休 之後，有幾個鄰居常邀父親打麻將，各家輪番作東。父親不擅方城之戰，屢屢輸錢，他對此頗覺內疚，又不好推託。此時正在念高中的我，功課繁重，也覺得不堪其擾，於是我背著父親，尋到鄰居的叔叔伯伯們，面帶嚴肅地對他們說我父親從此戒賭。

原本擔心父親會生氣，沒想到他卻對我的「一夫當關，萬夫莫敵」的行為大加稱許。事實上，他對打麻將並不感興趣，甚至還帶著些排斥，只是不好意思去拒絕鄰居不斷的邀約。從此之後，他便改成去公園走路運動或在家聽音樂、閱讀書報和練書法作為消遣。

有一回，父親一名周姓朋友想參選市議員，經常來我家走動，極力遊說，拜託父親為其競選活動運籌帷幄。父親慨然應允，他受人之託，便忠人之事，結果在父親的努力奔走之下，周君順利當選。

不料，周君於當選之後過河拆橋，對於父親的付出與努力沒有半點感恩之情，反而強調能當選是全憑他個人的本事與人氣，父親並未與其計較。三年後，周君想要競選連任時，又以低姿態再來請託父親為其掌舵，這回，父親以很堅定的態度婉拒了周君的請求，其後正如父親所料，周君落選。父親從不與人談論此事，直到他去世之後，我才從母親那裡得知這事件的始末。

父親過世時，交代一切要從簡，不發訃聞，不受禮。他的一生不追求功名富貴，留給後代的是他的身教和言教，也是我們立身處事最為重要的依歸。

最近有朋友分享星雲大師 所教誨的「道德福命」：道生於安靜，德生於克己，福生於清儉，命生於和暢。我從中體會出惜福感恩、樂觀豁達、寵辱不驚、寧靜致遠的道理，這與父親平日教我們如何認識生活的智慧不謀而合，這也是父親安身立命的哲學。

小時候，常聽說某些人有後台，靠關係就能輕鬆上位。父親教我們無需羨慕別人，因為我們的家世背景裡也有著一個很強大的靠山，但是這靠山珍貴得就像是一輩子只能使用一次的救命符，不到萬不得已的時候，絕對不能輕易向外透露我們家的靠山。父親口風嚴實，不肯說出這靠山究竟是何人。

我和兄姊們努力工作，我們的成就是父親的驕傲。當我們在事業上站穩而有所建樹之時，才了解到，我們家是沒有後台的，我們所靠的就是自身不屈不撓、鍥而不捨的精神和努力。父親為我們扮演了一個良師益友的角色，他默默支持我們的力量，也是我們最大的靠山。