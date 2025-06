年少不識何公齒(上)

何公齒不是一個姓何的老公公的牙齒,而是我小時候一種玩具。

砍來一根手指大的小水竹,截出一節四、五寸長的竹管,將表面刨光,在上面鑽四個小孔,一個用來吹的,靠近竹管右邊;另外三個距離不等,靠竹管左邊,但隔那一個要稍遠點。嘬起嘴唇聚起氣,在右邊小孔輕輕地吹,三個手指按著左邊三個孔,依次放開後,發出的聲音好像是「何-公-齒」,我們便叫它何公齒。至於何公齒是什麼意思,當時根本沒有去想。

何公齒做起來簡單,但吹出的聲音卻清脆動聽。三個手指在小孔上隨意按著放開,時而「何公齒」,時而「齒何公」,時而「公齒何」,或是「齒何公齒何」、「公公齒何公」、「何齒何公齒」……,整個兒時都瀰漫在它那美妙的聲音中。完全可以說,何公齒是我們小孩子最早接觸的樂器。

因為喜歡何公齒,我從小就對音樂很感興趣。讀到中學後,不記得哪位同學帶來支笛子,雖然吹得不怎麼樣,卻引起了大家的極大興趣,班上興起了學吹笛子,我也不例外。笛子六個孔,吹起來比何公齒花樣多很多,而且悠揚動聽。那時沒有人教,都是互相學著吹的。

透過學吹笛子,我知道了音階和簡譜:Do、Re、Mi、Fa、So、La、Ti,分別用數字「一、二、三、四、五、六、七」表示。不過,當時班上沒有一個會識簡譜的,都是根據歌詞倒過去唱譜,再用笛子吹出來。

雖然這樣,但這並不妨礙大家對笛子的熱愛。剛一下課,教室裡笛聲此起彼伏,不過吹得好的很少,有的甚至連簡單的音階都吹不出來,看到他鼓著腮幫,甚至口水都出來了,笛子響著「嗚嗚」的噪音,不免感到有些好笑。因為玩過何公齒,我會聚氣,吹笛子上手很快,在班上算是吹得非常好的。

可惜的是,我沒有笛子。雖然街上的小書店有賣笛子,但一支要兩、三元,我一個星期才五毛零花錢,哪買得起。於是便想到了何公齒,笛子不就是多了三個孔嗎?自己做一支吧。於是,砍了一根大一點的水竹,截出一段尺把長的竹管,仿照買的笛子自己做了一桿。雖然花了很大心思,那些小孔也鑽得非常圓,不知怎麼搞的,吹出的音調不那麼準。不過,聊勝於無吧。

吹著自己做的笛子,我總覺得,何公齒和笛子有某些聯繫,它三個孔發出的聲音和笛子其中三個很相像,但具體怎樣,我又說不出來。當時只顧著吹笛子,並沒有去深究。

我的同桌也喜歡吹笛子,並且吹得不錯。他父親是吹嗩吶的,因此他經常在班上唱一些嗩吶曲子,那些曲子怪怪的,其中一首我至今記得:「上合上工尺呀,工六尺上合喲,四尺合四上喲,合四上四合……。

大家覺得很好笑,他卻毫不在乎,閉著眼睛唱得搖頭晃腦的。看他唱得那樣投入,我試著用笛子吹了一下,竟把他唱的曲子吹出來了。翻譯成簡譜就是這樣的:Do So Do Mi Re,Mi So Re Do So,La Re So La Do,So La Do So La……,真是太奇妙了!我吹出來後,班上人對我刮目相看。我非常自得,卻從未想過,他唱的那些怪怪的曲子,其實與何公齒有著緊密的聯繫。

會吹笛子後,我很少再玩何公齒了。我在學校裡吹,回到家裡也吹,我家屋角頭有幾棵大樹,我經常在下面吹,悠揚的笛聲飛越樹梢,落在村裡每一個角落。開始,人們以為這是何公齒的聲音,不由有些驚詫:誰把何公齒吹得這樣好聽?知道是我在吹笛子後,紛紛誇讚我真是太聰明了。

到了暑假要放牛,我也帶著笛子去。村裡幾乎家家都養了牛,村子前面有一片大沙洲,裡面綠草如茵,真是放牛的好場所,大家把牛趕到裡面吃草,我便吹起笛子來。我不但會吹老師教過的歌曲,一些民歌,如「十二月子飄」「船燈歌」「打骨牌」等,雖然不知道歌譜,但我能根據唱詞用笛子吹了出來。因為會吹笛子,我儼然成了他們之中的「牛隊長」。我在前面吹著,大家跟在後面唱著,大沙洲成了我們歡樂的海洋。(上)