作為地球人，我走南闖北，從祖國山河到非洲高原，再到歐美大地，美食嘗遍，最鍾愛的卻是極不起眼、上不了檯面的小麵。

小麵是四川傳統麵食，小麵之長，源於明末，歷史悠久，又風味獨特，更物美價廉。小麵以麻辣鮮香、油而不膩、回味悠長著稱。小麵多用鹼麵，麵條筋道，又分寬窄，窄如通心粉，再寬如韭菜葉，更寬者比肩褲帶。

小麵好吃，三分在麵，七分在調料，麵要少，調料要多。小麵調料極豐，有豬油、麻油、辣椒、花椒、蒜泥、薑末、蔥花、醬油、醋、芝麻醬等，可根據個人口味添加。小麵身段靈活，任葷任素，加入紅燒豬肉、牛肉、肥腸、雞雜、豌豆等配料，則華麗轉身，化作打鹵蓋澆麵，美味可口。小麵調料可賓可主，豐儉由人，即使只加豬油醬油，一樣好吃勾魂。

小麵要好吃，湯也要寬，湯必是豬筒骨加雞骨，經久熬成，謂之老湯。點綴麵上的綠葉蔬菜更是點睛之筆，一是紅湯白麵配綠葉，煞是養眼，二是麻辣一經蔬菜中和，口感極佳。

一路走來，我嘗過的小麵不少。依我之見，北京炸醬麵加醬，佐以黃瓜豆芽，調料單薄，味道中庸，缺乏想像，雖不乏北方大漢之粗曠敦厚，但流於直白。

江浙陽春麵倒知道討巧，在油上大做文章，置蔥於油中熬成蔥油，濃香入味。然陽春麵佐料不過豬油、醬油而已，即使拉來蔥花壯膽撐場子，總嫌力薄勢單。

萬物潑油皆香，陝西油潑麵妙在辣椒上潑油，陝西的辣，看似濃油赤醬，濃顏重彩，血紅江山萬里潑，不淋漓盡致不痛快，視覺刺激極強，看似妖艷賤貨，入口方知是個色厲內荏虛張聲勢的主兒。而四川的辣，看似小家碧玉，平平淡淡，人畜無害，卻四兩撥千斤，扮豬吃老虎，入口方知這貨內功深厚，一辣入心，極盡惹火，層次遞進，從舌苔到味蕾，從喉嚨到腸胃，無不想吼一嗓「征服」。

更何況，陝西油潑麵與北京炸醬麵同屬一撥，屬於乾麵，欠缺湯料烘托，過於直抒胸臆，不免事倍功半。更莫說，四川小麵雌雄雙煞，辣中有麻，花椒入口無不通體過電，唾液成河，舒暢欲仙。小麵雖小，在人生節點上的含義不可小覷。

幼時在成都，每天期盼爺爺下班回來，肩托我走街串巷，一是帶我去街口小人書店看「三國演義」、「水滸傳」，二就是去街邊麵攤品小麵打牙祭。

掌勺的胖大娘見有客來，立即將灶口鼓風扇開啟，風扇嗡嗡，麵鍋水沸。大娘將一小撮麵從麵案捋出，順手掐為兩半，抖散放入沸騰翻滾的大鍋中，抄起特製的長竹筷撥幾下，剛才還不可一世的怒水立刻歸於平靜，片刻又捲土重來，不等它囂張成勢，大娘一瓢涼水下去，潮水退去，如此兩番，再輔以幾片綠菜葉，內外皆熟的麵條早被大娘用長柄竹漏收服，瀝乾落入青花粗碗中，至此我唾液早淌了一地。可以說，小麵是我幸福童年的標誌。

後來，我回到重慶，來到父母和姥姥姥爺身邊。時值文革，經濟蕭條 ，生活困難，一切憑票定量供應，一人一月限肉半斤。饞到極致，姥姥忍痛點出攢下的零錢，差我去路邊蒼蠅麵館，「端」一碗小麵回家打牙祭。姥姥心疼錢，不提「買」字，藉一個「端」字，聽似雲淡風輕，實則是怕傷了尷尬羞澀的錢包。

一家六口各盛一碗米飯，小麵成了下飯佐餐的「葷菜」大餐。麵條一掃而光，殘存麵湯精華所在，也不能閒著，非「蚯蚓滾沙」不可：殘湯剩麵（蚯蚓）裡撒下些許米飯（沙），又是一道美味佳肴。

這當兒，媽媽總是環顧四周，高興地大聲宣布：「嗯，這次的麵，比上次好吃。」

有一年為省錢，我和表哥去十幾里外趕場，回來遇雨淋成落湯雞，又冷又餓又乏，搜盡身上散碎銀兩，衝進路邊麵館，熱情奔放的麻辣小麵下肚，頓時全身通泰，精神抖擻，腳下生風。就這樣，小麵助我度過了艱難歲月。（上）