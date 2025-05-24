年少時喜歡去阿姨家，除了與表姊、表哥玩之外，最念念不忘的一件事情，就是聽姨夫講故事，所有故事裡百聽不厭的，則是劉備三請諸葛亮的故事。

那些個寒冷的冬夜，一盞十五瓦的電燈，從房頂灑下暈黃的光圈，人影在牆壁上誇張地被放大，我和表哥表姊圍坐一處，聽姨夫講故事。故事很短，姨夫卻總是講得繪聲繪色：山間的一間破敗茅草屋裡，住著曠世奇才諸葛亮，劉備三次登門拜訪，請諸葛亮出山，頭兩次均被拒之門外，直到第三次才感動諸葛亮。

年幼的我，對於劉備為何而來、請諸葛亮幹什麼，概不關心，心心念念的總是納悶為何要請三次？姨夫解釋三次才顯得劉備有誠意。我隨即又擔心地問，假如三請也不見會怎樣，難不成要一直請下去嗎？姨夫回答諸葛亮本來也想出山，劉備的三請給足其面子，再多就過了，這就是古人常說的「事不過三」。

自此，「事不過三」深深地印在了腦子裡。三次既顯示了劉備的誠意，又凸顯了諸葛亮的進退有序，古人的智慧在此可見一斑。

故鄉也有一句流傳甚廣的俗語：「有再一再二，難有再三再四」，意即到了三，就差不多了，應該適可而止了。由此可見，三在華人 傳統文化裡可算是一個極限，一而再，再而三，再多就過分了。

記得小時候淘氣，撒嬌耍賴，以不吃飯威脅爸爸，不達目的誓不罷休。爸爸最初哄一哄、勸一勸，我們則哭一哭、鬧一鬧，一番較量後，爸爸被逼急了，一拍大腿，大聲說一句：「差不多得了。」或者媽媽在一旁輕描淡寫地來一句：「差不多了哦。」心裡即刻明白，再鬧，就過了。

事不過三，適可而止，見好就收……，諸多成語，被家鄉人用一句簡單的口頭語「差不多得了」所概括。意思是差不多了，無須得理不饒人，凡事要有個度，再鬧，有理也變成無理了。

結婚後，和丈夫爭執鬧意見，一旦一方喋喋不休，非要論出個對錯輸贏來，另一方只須淡定說一句：「差不多了啊。」便猶如醍醐灌頂，一語驚醒夢中人。再爭、再鬧、再辯，除了讓爭執升級，還會有什麼更好的結果？

這麼多年的婚姻生活裡，學會的最大智慧就是凡事適可而止，差不多就行了，因為繼續下去只會兩敗俱傷，根本沒有輸家和贏家。夫妻本為一體，一榮俱榮一損俱損，傷害的不是一個人的感情，而是兩個人以及一家人的感情。

兒子小時候，「差不多得了」也成了我的口頭禪。兒子一旦哭鬧的時間長了，只要我刻意壓低聲音，一字一頓，慢慢地說一句：「差不多得了啊。」兒子即刻收起嚎啕，小嘴一扁，眼淚汪汪地看著我，滿是委屈。再大一點，可以強嘴了，會氣憤地大聲抗議：「沒有差不多，不能得了。」

不過，抗議過後，最終還是偃旗息鼓。長大了，有時被我念叨的多了，兒子也會笑嘻嘻地說一句：「媽媽，差不多了啊！」老媽便即刻停止叨咕。

其實，事不過三，點到為止，何僅止於父母、夫妻、子女之間，適度適時不過分，凡事無須窮追猛打，非要論出個輸贏，兩敗俱傷。人和人之間的相處，皆可用「差不多得了」概括之。