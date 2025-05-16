之後我們自己購買了一輛破車，多少可自行掌握去向，出行和購物都方便，因而鮮再發生警車相送之事。沒想到最近我們坐火車去小石城旅遊，無意中居然衍生出了警車護送的第三幕佳話。

小石城雖是阿肯色州 府，但與紐約相比，人煙明顯稀少，連大白天街道上也行人寥寥。我們結束訪問需搭乘半夜火車北上芝加哥 ，而去火車站的末班公車是下午六點半，我們認為早點去火車站等候也無妨，反正端坐那裡可悠閒地看電腦度時。

誰知到火車站看了門口告示方知，它每天晚上十點半才開門，次晨八點就關門大吉，因為每天僅四班車在夜間通過。本以為火車站白天開門乃天經地義，未料吃到閉門羹，頓時方寸大亂，餘下的時間該如何打發？

所幸我們白天參觀過的阿肯色州府大樓就在附近，於是抄小路拉著箱子遷移，十幾分鐘就走到那。我們在已經關門的大樓外找到一個廣場長凳坐下，然後分輕重緩急，先後到州府大樓請求門警讓我們入內如廁。一個名叫做海基考克（Hedgecock）的警官和善地允許我們進入，又耐心地在廁所外站立等候，最後負責地護送我們走出大樓。

約半小時後，海基考克走出大樓來探望我們，建議我們坐得離大樓更近些，以便樓內警察更方便地照看我們。他解釋說，這個區域有一定數量的流浪漢四處遊蕩，存在一定的安全隱患。他還告訴我們，他已聯繫了上夜班的名叫卡爾滋（Kalz）的警官，讓後者於十點半左右開車護送我們去火車站，因為他本人八時就下班。

晚上十點半許，警官卡爾滋果然按時開車到達州府大樓前，同我們簡單握手問候後，立即幫我們把行李裝上車，然後穩穩地開車把我們直送到火車站門口，問明車站已開門，才讓我們下車。

我們一再向他致謝，他卻說小事一樁，「因為誰都無法預測將會發生什麼，所以寧可安全從事，而不要事後遺憾。」他還告訴我們，他當過好幾個國際學生的家庭接待人，包括一個至今仍保持聯絡的香港 學生，難怪他能一如既往地慷慨助人。臨分手時我要求和他合影留念，他愉快地應允。

我們夫婦應算福分不淺，來美後一而再、再而三地蒙受警察以警車護送之超級待遇，把警車當優步車（Uber），實是我們生活中難能可貴的不尋常經歷，或許也是我們「吉人自有天佑」的印證。

警察在普通人想像中，一般是嚴肅死板、讓人望而生畏的角色，但我們的獨特經歷，卻使我們確切地感受到，大多數警察既有威嚴肅穆又有親和人情味的一面，對他們忠於職守、愛民護民的出色表現，不能不心生崇高敬意和誠摯感念。（下）