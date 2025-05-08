經常看到報刊一句名言：「衣食足，知榮辱。」但貧窮也應有做人的底線，俗話講「一樣米養百樣人」，也有貪念薰心、無天理良心之輩存在，這是我五十年前親身經歷，現在想起來倒覺得一吐為快。

那是一九八四年清明時節，我與細叔（叔叔）到廣州近郊一處地名沙貝的地方掃墓，那是祖父墓地。

話說祖父退休 多年，當年公私合營後還在民國政府時期自己創立之工廠任職，後文化革命到來卻遭當時政策減薪，如無記錯，那是從九十元減至十八元，是其時標準生活費，於是精神大受打擊，加上一把年紀，身體漸漸衰弱，以致臥病在床。祖母見狀，知他時日不多，遵從他老人家吩咐準備後事。

祖父母在廣州生活多年，自是認識很多朋友，當時祖母打定主意立即託朋友在四鄉尋找墓地，後熟人介紹於近郊沙貝找到一穴，據說當時所費不菲。因為當時辦事須盡量低調，以免麻煩，據父母說，出殯當天於半夜後集齊四人抬棺木從沙基湧（圍繞沙面地段之小河）落船，轉出珠江直往沙貝而去，務必當天一切完成。雖說沙貝地界離廣州不遠，但在當時交通來說也不簡單，不過付出金錢就自有人辦妥。

說回我當天與細叔掃墓之事。那時清明時節在沙貝綠瓦亭（現白天鵝賓館旁）東邊設有一臨時碼頭，作為渡船往沙貝地界掃墓交通之用，路途雖不遠，但從下船到達沙貝當地碼頭也約四十分鐘，還要走鄉村小道前往也要近一小時才到達。

文革時期，沙貝地段很多小山崗都讓本地民眾作為喪葬墓地占用，那時也無正式法例規管，祖父墓穴就是透過當地村民幫助搞妥的。

祖母是個十分傳統之人，為祖父之後事付出之金錢也不計較，在當時條件下，除卻選用較好的棺木外，一切儀式雖從簡但也做足，整個過程腦海中尚留有一些印象。記憶最深的，是祖父墓前碑石是一塊上好青石板，據細叔說，這塊青石選料及請人打磨鑿字也要百多元人民幣，須知當時廣州普通工人月薪無非是平均四十元左右而已。

祖父墓地位於小山崗靠高位置，清明節我從香港 返穗跟細叔去掃墓，而這已是第二次了，都算是託改革開放之福吧，因為之前偷渡往港也不敢隨便回廣州，當時確實就是如此情況。

再講細叔與我登上小山崗，找到祖父墓地時一下傻眼。地點我們都已有標記及坐向，印象肯定十分深刻，加上細叔長居廣州，每年都有來拜祭，絕不會忘記。但眼前景象卻讓我們呆了，原來墓前青石板不知所蹤，當時真不知如何是好。四處墓地根本從沒有人管理，說句不好聽就是亂葬崗而已，反正清明節各人都是自行前來拜祭。

還有每到這個時候，就會有本地村民托著鋤頭前來，幫忙修葺除草以討打賞，有時幾個村民蜂擁而至，哪怕他拔一把野草，也要付他幾毛錢才肯罷休。這類廣州稱之謂「山狗」之人，有時令人十分討厭，不過也無可奈何，人窮哪管什麼尊嚴顏面呢。

面對如此情況，我們無奈也只能擺好祭品、燃起香燭照行儀式，反正墓穴位置並不能改變。正在此時，忽一當地村民走近，用鋤頭刨去幾棵野草，有意無意地說：「兩位老友為何不見碑石呢？碑石到哪裡去了？」我記得為怕其在旁打擾，拿出一元錢給他說多謝幫忙，我們自行整理可以了，好個「山狗」將錢收起，開門見山說：「昨天下面也有此情況，我幫他將碑石找回，給了我五十元茶錢。如你們要找回，也給我五十元茶錢如何？」

我當時一下明白，正想揪住他理論，細叔見此一下拉緊我說：「不要多講，我們拜祭完還要趕坐船回去。」我一想也有道理，所謂強龍尚難壓地頭蟲。那個山狗見我們不搭理他，也就無趣而去。

當他走後，細叔說這種鄉下人千萬不要惹他，明知其搞鬼，也要忍住千萬不能發作：「如你跟他認真理論，待你走後他破壞墓地，你也奈他何；但你給錢，難保明年到來這類人會不會食髓知味。所以過兩天我做塊水泥板重新寫好字來安上就好，這些無廉恥之地頭蟲避開就是了。」想來細叔說的確是辦法。

再補一筆，祖父的遺骨後來也在八○年代末期遷移到小新塘華僑公墓，再也不會有山狗前來騷擾了。還有現在的沙貝已盡是高樓大廈，馬路暢通，地鐵 巴士交通方便，哪還有半點鄉村景象，真可說「換了人間」。

已近五十年前之事了，有時想起當日掃墓情形，還會有憤怒的感覺。那個時期雖不算是富裕年景，但畢竟也是衣食無缺，為謀取金錢，用這種天理不容之手段，如此「人渣」，也算當時社會的一個陰暗面了。