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美國男子爬羅馬競技場遭刺穿脊椎 一度休克、送醫縫了80針

沒問清？就醫竟收250元「場地費」 華女接帳單傻眼

手籽仔

邱傑

手籽仔是台語的音譯，意思是手指頭的套子（見圖）。它是用細鐵絲編織而成，編得精巧，據說是農家婦女副業之一，熟手一天可以編出幾十個。

手指頭為什麼需要戴這種形狀有點怪異的套子呢？

現代農夫大多仰賴各種農業機械耕作，翻耕水田用耕耘機，插秧用插秧機，噴藥用遙控飛行器，收割用收割機，烘乾稻穀用烘穀機。而在這些農機出現之前，無一不採用人力、農具加水牛，形形色色的農具，大型的有一塊平擺的榻榻米大，而最小的或許就是這種手籽仔了，它就像一根手指頭粗，體積有如一節手指頭。

農人割稻時，使用的鐮刀要求愈鋒利愈好，割稻的速度則是愈俐落快速愈好，此時便難免出現匆忙中失手割傷自己手指頭的慘事；血灑田地事小，割得嚴重時，幾乎無法再繼續工作，一個收割季無法工作，那是無法彌補的大悲劇。

因此下田之前，有些農人會刻意到小店裡買來這種手籽仔，套上手指頭做為防護之用。套上手籽仔之後，即使失手也可保皮肉無傷。

我小時候住鄉下小街，家中開雜貨店，店裡就有這一款商品，記得一個大約售價兩元台幣，已是高價。

當然農具中我們也賣鐮刀、鋤頭、各種不同用途的耙子，竹葉編的斗笠更是一年到頭都有人買的東西。斗笠分粗編的便宜貨及細編的高價品，售價差了一倍，耐用程度則超過一倍以上。

當我們結束營業時，我保留了兩樣東西做紀念，一是自祖父一直傳承下來的一個算盤，另一便是留了一小串大約十個的手籽仔套，或許現代人少有認得它的了。

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