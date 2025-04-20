讀了日前上下古今版作者木愉的文章「武術大師」後，不免勾起我當年學摔跤的往事。

那時文革初起，亂世英雄起四方，知識已然無用，拳頭反倒能打遍天下，很多擅長武術、摔跤的「江湖人 物」忽然冒了出來，成了年輕人的崇拜對象。學校反正不上課了，世道又很亂，學點防身術是最時髦的了。

我那時剛十四歲，整日喪家犬一樣，幸好有幾位同學帶著我學摔跤。但可惜我生性愚鈍，身體羸弱，師傅不收我，只好跟著「徒弟的徒弟」隨便練幾下，同伴之中我是最差的。

每次出去跑場子，我總是第一個被推出去。江湖規矩，雙方第一個出來的往往是小馬仔，只是「熱場」，不當回事的。我常常第一輪就被打敗，只能等著看後面師兄們的真正較量。

那時候一撥兒一撥兒的青年人之間常有摔跤比武場面，比的是武功，並非是仇恨。雖然文革期間世道混亂，比武場面氣氛緊張，卻都能持之以禮，勝者也不驕狂，很少有因此而爆發鬥毆的。

沒想到的是，我十六歲下鄉到農村當知青，就那兩下三腳貓功夫，反而幫助了我。

農村的小伙子常年體力勞動，身強力壯，除了農活幹得好以外，力氣也大，百多斤的「糧食樁子」扛起來就走，不帶喘粗氣兒的。人家就不大看得起我們這些還沒發育成熟、肩不能挑手不能提的豆芽菜式初中生，嫌我們幹活不得力，等到年終評工分時，知青的工分往往被大幅壓低。

但摔跤多少幫助了我。在田間地頭勞動休息時，青年男子們常比賽摔跤玩兒。農民兄弟雖然力氣大，但不懂技術，互相之間比的是力氣。我是這個村裡身材最矮小、力氣最羸弱的知青，卻常常將那些膀大腰圓的漢子輕易摔倒，為我贏了些口碑，到了「評工分」的時候不會太受欺負。

為此，每天收工後，只要還有力氣，我們幾個知青總要約在一起「苦練殺敵本領」，生產隊的場院就是我們經常練武的地方。

其實我技術特別差，再加上身體瘦小，「徒弟的徒弟」也不願意多教我。好在後來我總算是學會了一招「纏腿」，專門對付那種膀大腰圓卻不得要領的漢子，不怕你的力氣大，只要我纏上了你，四兩撥千斤，屢試不爽。「徒弟的徒弟」見此又點撥了我幾個要領，一時間竟忘乎所以，本來把對方摔倒就行了，我還要就勢來個「亮相」顯擺顯擺，博得些小名氣。

沒想到，一次遇到另一撥兒知青前來比武。記得那晚月光如洗，生產隊的打麥場銀霜一般，我第一個出場，用「纏腿」術漂亮地摔倒兩個對手。

那時我已諳熟「纏腿」術，先想法子纏上對手，然後以逸待勞讓對手折騰，待他累了不防備時，我左腿牢牢紮穩，右腿猛地向前畫個弧形，剎那間把對手摔出去一溜滾翻。我卻穩穩站住，不急著收勢，右腿繼續把下半個弧形畫完，雙臂張開來個「白鶴亮翅」，同時環顧四方亮個相，再緩緩收身，心裡挺得意。

隨後第三個對手上來了，我故技重演。沒想到人家滿不在乎，隨便讓我抓住、近身、纏腿……，正當我要「白鶴亮翅」時，他左掌輕輕一推，就給我來了個「狗吃屎」。我滾在地上回頭一看，那傢伙蹲個馬步，兩手護住山門，紋絲不動，沒事兒人一樣。我不服氣爬起來衝上去，又遭到「一個狗吃屎」，連續三個「狗吃屎」後我不敢再上了，因為我就會這一招，再不會別的了。

後來我們成了好朋友，我請教他是怎麼破了我的纏腿術？他微微一笑說：「你的破綻太明顯，我什麼招都不用，輕輕一推就行了。」我大驚，又問，那「徒弟的徒弟」同樣用「纏腿術」，雖然沒成功，卻也沒被摔個「狗吃屎」呀？他又微微一笑說：人家那功夫，身手不一般，這一招被我破了，瞬間轉換，下一招就上來了。聽得我雲裡霧裡。