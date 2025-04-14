戶外天晴，卻是個位數字的華氏溫度，先生和我便改在購物中心快走。碰巧遇見先生仍在職的一位老同事，寒暄中，得知彼此熟悉的財政系埃及 教授奧里的夫人已於兩年前過世，而奧里本人年過八十，還在教書，老伴走了，教書可能就是推動他每日作息的動力吧，何況無大病痛的奧里，又是那麼一位勤於做學術研究、發表論文的學者。

娜蒂亞是奧里的夫人，生前在底特律一家藥廠的實驗室工作，她是一位只做研究、不看病患的資深醫師，每周兩三次，從大急流城通勤到底特律市上班。

二十多年前剛認識她時，她已經患有罕見的身體內部器官萎縮症。也還記得當年受邀在他們高雅的住宅用餐前，娜蒂亞以嘶啞的嗓音，邊介紹家居的埃及擺設，邊帶頭請我們一起享用客廳茶几上的混合堅果，她說生吃營養豐富，當零嘴對身體很不錯。我拈顆核桃 入口，只覺肥澀滿嘴，還是味蕾自幼就熟悉的蒸熟帶殼花生好吃。

我回想印象中的娜蒂亞：貼頭的俐落短髮，一雙閃著智慧的黑黝大眼，好看的五官下，言談常帶笑容的開朗樂觀，一身古銅色皮膚，如果不說，怎麼看都覺得她很健康，何況她和平常人一樣上班工作著呢。

夫妻兩人都來自文化古國的埃及，育有一男一女，兒子獲有杜克大學的企管碩士，成功立足於商業投資界；女兒執意嫁給一位足球選手，幾年後離婚，才肯聽從父母建議，再入學進修，成為職業治療師後再婚，總算讓夫妻倆不再掛心。

我們兩對夫婦的交往，起源於奧里參加先生開的一門課，是將自由報名並繳費的教授和選課學生，組團遊學中國，參觀彼邦商界大企業的營運，再旅遊古蹟名勝；回國返校後，學生寫旅遊心得，算做學分成績。奧里和先生也合出多篇論文，還一起寫書出版，而在他們帶團遊學期間，落單的娜蒂亞和我，各自照常上班，直到出席他們女兒婚禮，我們兩家才再度歡喜見面。

奧里和娜蒂亞都是虔誠的穆斯林教徒，九一一恐攻後，先生曾問奧里是否受到威脅？他回答：「鄰居親友們都知道我們一向的為人，我們還是一樣去回教堂頂禮膜拜。」果然，行為誠正的人，真金一般的耐人愛惜。

二○一七年夏，先生從教職退休以來，我們聯繫漸少，之前又因各家輪轉於回國探顧年邁體衰的父母，以及造訪成家的子女和孫輩，已經少有交集，以致驟然聽到娜蒂亞在兩年前離世，我愕然過後，不免邏輯思考：二十多年前，娜蒂亞已經是醫師，即使身染難治絕症，還是比平常人多具備醫學知識，至少能幫自身病體護持得久長些。

想著娜蒂亞，也想起那缽記憶裡她向我們推薦的生堅果，總覺得該加味烤後更香，遂起意將櫥櫃裡從好市多 買回的大包核桃，烤成肉桂、椒鹽雙味兩吃。聞著滿屋香氣，在快樂指數飛升中，聯想到印象裡，娜蒂亞的「樂觀」，使她向來都能坦然面對自己的病身，並且盡量或量力去如常運轉生活，或許這才是她能與病長久共存的處方吧。祝願在天國的她，不再受疾患摧擊，體內、體外都健康地過得安然自在。