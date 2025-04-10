一年冬季，小齊病了，腿疼，寸步難行，校醫院無法診斷，病情不明。小任感嘆小齊命運不濟，不到四十歲便得了個怪病。後轉去大學的合同醫院北醫三院就診，最後診斷為肌肉發炎，無大礙，打抗生素即可，但是不能多走路，也無法用力踩腳踏車，大概有兩個多月的時間，小齊在家養病。

一天下午，小任走進辦公室說，小齊的腿疼也不知怎麽樣了，提議一起去小齊家裡探望，結果一看只有我一人，無法離開，便坐下來聊小齊。丈夫、兒子聊了一陣之後，話鋒一轉，說小齊雖然歷經重重磨難，卻也是見過大世面的人。

當時很多老同事都經歷過文革等歷次政治運動，故事很多，傳說更多，我在閒暇時特別喜歡聽故事，小任如此一說，便來了興趣，追問見過啥大世面？

原來小齊高中一畢業，就被分配到清華大學校長辦公室工作，小齊筆頭快、文筆好，人又機靈、勤快，不久便任職時任校領導謝靜宜的專職祕書。據說坐著謝靜宜的轎車可隨意進出中南海，不受任何限制，曾多次見過毛澤東，其後幾年間便一直追隨謝靜宜，直至被捕。原來如此，難怪主席長、主席短地叫著親切。

有一天小任懷疑自己得了腎炎，去看醫師，結果醫師診斷為更年期症狀，於是她和小齊聊起了女人的更年期。小齊難得一笑地說，當初她隨謝靜宜在清華工字廳東廳接待江青時，江青不僅脾氣急，還尿急、尿頻，那時以為江青矯情，不好伺候，現在看江青當初的年齡，應該也是更年期，說不了幾句話就要上廁所。

陪同江青上廁所的任務自然就落在了小齊身上，而東廳距離廁所還有一段距離，小齊笑著說這也是最為緊張的工作。

我好奇地問江青長啥樣？小齊說江青的皮膚特別好，膚色白淨，頭髮烏黑，嗓子尖細，說話跟唱戲一般。

自此以後，每周在東廳開會或者政治學習，坐在厚重斑駁的紅木椅子上，看著擺放一屋子的老舊桌椅，除了猜測當年的雍王爺坐在哪把椅子上接待王公貴族以外，自然也會聯想起多年前第一夫人尿急上廁所的場景。

後來也是小任告訴我，四人幫倒台後，謝靜宜被抓。小齊雖說未進監獄，實則也被軍管，一個人住一間房，外面有女軍人把守，除了吃飯和一定時間的放風之外，基本都在寫交代材料，一直被管制了兩年，才被放出來。

沒想到小齊還有如此遭遇和經歷，突然理解了她的沉默寡言，以及當初的那聲感嘆「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏，是福不是禍，是禍躲不過。其實，你們才是真正幸運的一代。」所蘊含的深層含義。

「你說小齊是不是一個人物，當初也就二十來歲的女孩兒，審訊人員千方百計引誘她揭發遲群和謝靜宜有不正當的男女關係，都被小齊斷然拒絕，說我沒有看到，不知道的事情絕對不能胡說。所以才被關了兩年，不然早被放出來了。」小任嘖嘖稱奇。

突然間，小齊的形象在我眼裡高大起來，且不說遲謝是否有男女關係，小齊當初只有二十多歲，前途渺茫，卻不為一己之利，落井下石，構陷他人，如此骨氣和人品，著實令人敬佩。況且我一向對於拿私生活攻擊政治對手的作為嗤之以鼻，看為下作。

只因為這一件事情，從此對小齊刮目相看，敬重有加，所謂朋友、知音，也不過如此。作為凡人，其實對錯與否，無關緊要，而人品實屬難能可貴，小小的一件事情，足以見證小齊的人品。交朋友，就要交小齊這樣的。（下）