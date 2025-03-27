盧溝曉月和劉秉忠墓(下)

在蒙古貴族中，忽必烈是比較開明的，大膽使用漢族官員，籠絡了一批有識之士做他的智囊，為他出謀獻策，劉秉忠就是其中之一，這是他能統一中國的原因之一。

一次忽必烈率蒙古兵攻打大理，大理國殘暴地殺死蒙古國談判使臣，匿屍於夾壁牆內。忽必烈發現後勃然大怒，下令屠城，誰勸都不聽，一場城毀人亡的悲劇即將發生。劉秉忠冒死力諫，曉之以理，動之以情，終於用智慧說服了忽必烈，將「屠城令」改為「止殺令」，大理城和城內居民得免於難。

忽必烈是游牧民族，如果不施行中原王朝的漢制，不採用先進的封建制度、規章、法典管理國家，仍然沿用游牧民族所謂的「祖上定制」，是很難在中原立足的。忽必烈採納劉秉忠等漢族官員的建議，力排守舊蒙古王公貴族強烈抵制和反對，毅然拋棄愚昧落後的「祖上定制」，施行漢法，參照中原王朝建立中央集權機構、制定官制、綱紀、法典等，劉秉忠起了關鍵作用，國號大元就是劉秉忠起的。

值得一提的是，劉秉忠是名副其實的開國功臣，官至宰相，但從不居功自傲，自號藏春散人，依然芒鞋僧衣，生活簡樸。史書說他「雖位極人臣，而齋居蔬食，終日淡然，不易平昔」。

好個「不易平昔」，這才是真正的不忘初心，不失當初本色。試看歷代官場，包括當代，多少人當官以後，別說是位極人臣的大官，手中稍有權力，便把當官前的往昔拋到九霄雲外，不但本人，三叔六伯七姑八姨都大沾其光，演繹著鮮活生動現實版的「一人得道，雞犬升天」。劉秉忠位居高官卻能「不易平昔」，令人刮目相看，唏噓感嘆。

劉秉忠於至元十一年（公元一二七四年）在精舍無疾而終，端坐圓寂，享年五十八歲。忽必烈痛失肱股，十分痛心，對群臣說：「秉忠事朕三十餘年，相信慎密，不避艱險，言無隱情，其陰陽術數之精，占事知來，若合符契，惟朕知之，他人莫得聞也。」由此可見，忽必烈與劉秉忠遠超一般君臣關係。據朱國楨「湧幢小品」記載，劉秉忠墓在明朝時被盜毀壞，朱國楨是明朝萬曆時首輔大臣，這一記述應該是可信的。據說劉秉忠墓上世紀三○年代尚有殘存，今天已經沒有任何遺跡了。現在的墓亭是近年新修建的，六角六柱，翹角飛簷，古樸壯肅，匾額書「玉尺亭」三字，亭內有「元太保劉秉忠墓址」碑刻，介紹劉秉忠生平事蹟。墓亭東側有一漢白玉武將雕像，拄劍肅立，殘缺無頭，疑為當年的原物，我不是搞考古的，不敢妄定。

劉秉忠的墓亭之所以叫「玉尺亭」，是因為劉秉忠著有「平沙玉尺」和「玉尺新鏡」，以此為亭名更具有紀念意義。劉秉忠著作頗豐，還有「藏春集」、「藏春詞」、「詩集」、「文集」等。「元史」評他的詩和小令「蕭散閑淡」、「類其為人」，很是中肯的。

劉秉忠的墓，給具有浪漫色彩的「盧溝曉月」憑添了幾許人文氣息，自然美景和厚重的歷史內涵交相輝映，相互襯托，很是耐人回味。(下)