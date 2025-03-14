前陣子和老公一起去大賣場購物，走到熟悉的部門尋找我們喜歡的核桃 仁，準備回家烤來當零食吃。我意外發現原來這裡也有販賣整顆的有殼核桃，老公拿了一包核桃仁，轉頭看到我捧著一大包有殼核桃左右端詳，馬上說：「放下，放下，你牙齒咬不動的啦。」我當然知道自己牙齒的能耐，只是老公不知道的是，我腦海中突然浮現的一把小鎚子，把我帶入了久遠的年代。

小時候住南部眷村，那是個物資缺乏、家家戶戶節衣縮食的年代。印象中，小朋友們的玩具大都是家長們土法煉鋼就地取材隨手製作的，小夥伴們總是開心地一起玩，玩夠了就隨手擺放，到下次要玩時再翻出來。唯獨一個製作精巧的小銅鎚，媽媽特別緊張，總是叮囑我們玩完後要記得帶回家擦乾淨收好，否則下次不讓玩。

當時年紀太小，不清楚這個小銅鎚有什麼特別，依稀記得媽媽說過她小時候愛吃核桃，這是她的爺爺奶奶買給她專門用來敲開核桃殼的。我們小時候沒吃過核桃，年紀漸長又有新的玩意占據心頭，小銅鎚也就慢慢淡出了我們的記憶。

那天和住多倫多的三姊通電話，聊到我在大賣場看到有殼核桃，想到我們小時候和鄰居小朋友一起玩小銅鎚的趣事，往事可追憶，只是小銅鎚早已不知去向。沒想到三姊語出驚人：「小銅鎚在我這兒。」我驚呆了。

原來三姊是個有心人，小時候只要她喜歡的東西，都會想盡辦法收藏好，所以媽媽早將小銅鎚託付給她保管，她也真不嫌麻煩，長大後即便是結婚、搬家甚至移民 ，也不忘打包一起帶走。她說不僅是小銅鎚，她還保有爸爸親手做的鋁製小菜刀及洗米籮筐，真是不可思議。

見我難以置信，三姊馬上傳來數張兒時玩物相片，以證所言不虛，我細細端詳這個不到五吋長的小銅鎚（見圖），雖然有些退色及磨損，但是仍保存良好。我突然明白，為什麼媽媽在她那動盪又顛沛流離的成長過程中，仍隨身不離這個小銅鎚，只因為小銅鎚有著她對爺爺奶奶的深深思念，和童年幸福生活的美好回憶，睹物思人，彌足珍貴。

我對老公說，下次去多倫多時，我一定要買一把核桃用小銅鎚敲來吃，替媽媽感受一下吃核桃時的幸福滋味。

如今小銅鎚成了三姊七歲小孫子奧力的玩物，媽媽亦已於兩年前以九十六歲高齡去世，看到奧力小手中近九十年歷史的小銅鎚仍在代代相傳，相信媽媽也會覺得很安慰了。