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未能送出的禮物(下)

潘全安
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命運之神捉弄人。維多利亞的個性率真，對人信任而不設防，不料卻碰上了不淑之人。當她在德國時，遇到了一名律師，在被熱烈的追求下，維多利亞再次墜入愛河而步入婚姻殿堂。而後，返回美國在新澤西中部的郊區定居。

這名律師郎君，生得濃眉大眼，身材魁武，外貌謙謙有禮，卻深藏狡詐，居心叵測。漸漸地，維多利亞意識到枕邊人不可信。她無意間發現新的夫婿竟然是個惡棍，毫不掩飾地露出猙獰的面目，想要侵吞她所有的家產，甚至謀害自己的性命。

這個賊人，做事頗有心機，隨後發生的事有如電影「煤氣燈下」的情節。有一天維多利亞回家，才剛入門，她的新丈夫躲在門後，以鈍物從後腦勺將她打昏，然後，再騙她說家中遭歹徒潛入，害她變得疑神疑鬼。順勢，丈夫強押著她去看心理醫生，建立其精神病歷。

接下來，她的丈夫拿著那誇張的病歷惡人先告狀，汙衊她神智不正常，有暴力傾向。並藉此向法院申請禁制令，不准她回家，還將她的個人物件任意損毀丟棄，最終侵占了她所有的家產。

維多利亞面臨生命財產的威脅，被嚇得如驚弓之鳥。有一天，維多利亞來到我們家，她的臉龐帶著一大片黑青的瘀傷。她不是來尋求幫助，而是來道別。她有著堅忍的個性，不願改變自己的人生軌跡，或屈從命運的折磨。所幸，維多利亞做人寬和厚道，擁有許多親戚朋友，大家都喜歡她，且願意熱誠接待她。從此她四處漂泊，還和我們約了後會有期。

女兒深受維多利亞的薰陶和啟發，對音樂產生強烈的鍾愛與熱情，因此非常感謝老師的教導。她對維多利亞的不幸感到難過與不平，為了表達自己的心意，花了許多時間，親手做了一個維多利亞拉奏小提琴的雕像（見圖），打算下一次再見面時送給她。

可惜這位命運多舛的音樂老師卻是紅顏命薄，我們再一次得知她的音訊，竟是透過報紙上的訃聞。我們經由網路，終於與她的胞弟連繫上，才知道她前去加州探望兒孫時，不慎感染流感，由於舟車勞頓，未能休息，又在周末期間帶著高燒搭機返回住處，錯失就醫的最關鍵時刻，而不幸去世。

聽得噩耗，我們悵然若失。女兒刻意製作的禮物，竟永遠無法交到維多利亞手中。不知不覺中，這個雕像已經在書架上擺放超過二十年了，每回睹物思人，總覺得維多利亞的聲音笑靨彷彿還在我們身邊縈繞，但這位音樂天使已離我們遠去，只願她在天堂依然會綻放那動人的音樂靈魂，永不寂寞。這份友誼和懷念只能長存於心中。（下）

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