未能送出的禮物(上)

那一年女兒讀初中二年級，表現出想學小提琴的強烈意願，我便在本地的報紙分類廣告欄裡搜尋，正巧看到一個名字維多利亞·格羅夫（Victoria Grof），是音樂家、作曲家和小提琴教師，隨即打電話約見，而後去到她的音樂教室與之面談。

維多利亞有著茂密的捲髮、親切和善的態度，與自然淺淺的笑靨，好似一個不食人間煙火的仙女。她的談吐猶如天使股優雅，她的聲音透著音符節奏的魔力，有強烈的感染力，猶如夏日的清風、冬日的暖陽。當她娓娓道出對音樂的詮釋，便能輕易勾起聽者無窮的想像與憧憬。

維多利亞非常健談，不待我細問，她便滔滔不絕地講述自己的學習音樂的經歷、教育理念和教學經驗。她畢業於拜仁音樂學院（Bayern Conservatory），獲得馬里蘭大學（University of Maryland）博士學位，並在茱莉亞音樂學院（Juilliard School of Music）接受博士後教育。

維多利亞與我的女兒非常投緣，她發現女兒有絕對音感（Perfect Pitch）的天賦，更加歡喜，短短的面談變成了長聊。此後，維多利亞竟成為我們家的摯友。在維多利亞的指導下，女兒有了驚人的進步，她不但在小提琴比賽中表現優異，還成為學校裡管弦樂團的首席小提琴手。

維多利亞專精於鋼琴、小提琴、聲樂與作曲等音樂領域，在當年的音樂界裡，是個不可小覷的高手。她曾經以專業小提琴家和鋼琴家的身分多次登台表演，也在許多著名的音樂場所表演歌劇和清唱劇，包括紐約市歌劇院、大都會 歌劇院、艾弗里費舍爾音樂廳、卡內基音樂廳 、甘迺迪中心，及鹽湖城的猶太聖幕（Tabernacle in Salt Lake City）。此外，她還為北美和歐洲的管弦樂團和歌劇公司創作多部音樂劇劇本，並加以配樂。

維多利亞才華橫溢，卻為人低調，不在乎名利，一心只為追求完美的音樂人生，她常說因為有音樂的陪伴，所以永不寂寞。維多利亞並非不爭，她爭的是真善美的理想和對音樂的熱愛。她對音樂有獨到的體悟與表述，她教學生如何結合聲音的表現與樂器的特性，以提升藝術的美感。她以自身的經驗幫助學生理解節奏的掌控和音樂語言的表達，並以幽默風趣的教法幫學生去精練。

對維多利亞而言，音樂是有靈魂的，她的一生一直在追求這種音樂靈魂的體驗。

維多利亞擁有多采多姿的生活經驗，卻曾經歷過坎坷的人生遭遇。她的先夫名叫羅伯特，曾任美國陸軍少校飛行官，他們的婚姻非常美滿，還生養了三個子女。然而，好景不常，羅伯特在越戰中駕駛直升機出任務時殉職。她淡然地述說當時的經歷，談到所痛失的前夫，濕潤的眼眶裡湧出一股深刻的憂傷。

之後，維多利亞為了療癒心靈的創痛，帶著孩子們去歐洲旅行。她年輕時便有一個夢想，希望能成為一名音樂家並環遊世界。雖然，她當時從未有過出國旅遊的經驗，卻如初生之犢不畏虎，敢去到陌生的國度闖蕩，追求自己的夢想。也許是出於對音樂的熱愛，她選擇長期滯留在古典音樂盛行的奧地利與德國一帶。(上)