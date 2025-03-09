日前台灣的著名影星大S 徐熙媛在造訪日本時，得了流感 驟逝，只享年四十八歲。關於她的死因，眾說紛紜，多數人以為是流感造成，但據其知情友人述說，死亡證書上註明的死因是敗血症。

敗血症又稱濃毒症，是極為可怕的微生物侵入血液中而大量繁殖的病症，發作時非常迅速，若是稍微延誤就醫，通常都是絕命之症，醫療時需要數種抗生素合併使用，才有可能殺滅病菌。根據統計，全球每年約有一千九百萬患者，六百萬不治，死亡率高達三分之一。

在我的社交圈子中，就知道有三人（包括我自己）曾罹患此症，兩人倖存，一人離世。

第一位陳姓友人不甚熟稔，他在中國東莞設廠生產汽車電池，生意興隆，正是意氣風發的時候。二十餘年前回美省親，在準備返回東莞工廠的前兩天就略感不適，他並沒在意，到達舊金山機場之時，才覺得很不舒服。家人送他去醫院，發現他血壓驟降，發高燒，驗血後顯示白血球數目大增，立即進入加謢病房，可惜為時已晚，兩天後即逝世。

另一位葛君是我的高中同班同學，平時相處甚密。有次他去中國大陸洽談生意，完畢後飛到台北旅遊，次日醒來覺得身體虛脫，有發燒的傾向，他夫人送他到旅館附近的仁愛醫院，醫師診斷後令他立刻住院，告訴他這是敗血症的跡象。他們根本不知道此病症的嚴重性，還抱怨住院耽誤了他們在台北的行程，醫師說他的兄長兩個月前才因罹患此病去世，他們才安下心來治療。

大概他受到的感染程度沒那麼嚴重，治了四天就痊癒了。可是因為他們剛從中國大陸出來，台灣衛生當局需要加重觀察，所以再拖了四天才准他出院。

下面要提提我本身的驚悚經歷。二○○八年時醫師發現我的攝護腺PSA指數一直升高，建議我去做穿刺手術（Biopsy），蒐集些樣本來檢測是否有攝護腺癌的症狀。第一次的十二個樣本中都沒發現癌細胞，於是再次拿取十二個不同區域的樣本。

很可能由於穿刺器皿消毒不夠完善，第二天上班時，就感覺到身體有點累，頭腦昏昏的，醫護室的護士讓我回家休息。到了晚上情況變壞，覺得全身發冷發抖，老婆帶我去附近的醫護所，醫師給我打了一針消炎劑，並安排救護車送我到華府的華盛頓大醫院，我也不知其嚴重性，還吩咐老婆不必隨行。

早晨醒來開始發燒，血壓也很快地下降到低壓三十幾，一位醫師坐在我床邊追蹤觀察，他決定立刻送我進急診室。正好此時老婆帶著一對兒女來探望，我還和他們打了個招呼，就此昏迷過去。

等到甦醒時，已是三天以後，大女兒和外孫女也從金山灣區趕來準備見最後一面，因為我昏迷的三天三夜中，高燒到華氏一百零六度，全身泡在冰塊裡，還穿上了專門降溫的夾克。醫護人員及家人們見到我醒來都大為高興，說我是整個急診室裡病情最危險的病人，院方一併用了好幾種抗生素，還是沒把握能夠成功，最後靠我自身的免疫力 才克服了這個惡疾。

這真的是大難不死，以後的十多年來，自認每天都是賺來的，其他什麼功名利祿全都不重要了，活在當下，享受每一天才是正道。

據說大S身體一直不大好，想必她自身的免疫力也不太強。此次日本行前兩天已感覺不適，她也像大多數人一般沒在意，因而延宕了就醫的機會。集大量的財富與優雅美貌於一身，如今才四十八歲的氣質美女就如此香消玉殞，怎能不讓世人唏噓不已呢？