揚名海內外的小山村(上)

泉水灣原是豫西堯山風景區附近的一個小山村，倘若放在十幾年前，大山外幾乎沒有人知道這個小村子。因為早年上山下鄉時，我在豫西山鎮中學當過教師，恰巧當時學校一位同事的親戚，就住在這小山村內，閒暇聊天時，這位同事多次跟我說，泉水灣是個窮得叮噹響的小山村。那年頭兒，山民們窮得沒辦法，經常哼著「上山一把斧，下山五塊五」，到山林內去亂砍亂伐，一直將「泉水灣」村方圓砍得滿目瘡痍，瘦得露著肋巴骨。

從山鎮中學調到縣文化局創研室後，跟當年的老同事之間，依然保持著「隔三岔五」的交往聯繫，只知道乘著經濟變革的春風，深山區車也通了，電也通了，山民們都忙著到山外打工、做生意，日子也比原先好多了，也沒功夫再往深遠處細問。

有一天，當我偶爾提到「泉水灣」時，這位老同事竟然驚愕地說：「山鎮離縣城又不算太遠，當年你還在那兒教過學，如今這泉水灣呀，可是鳥槍換成『飛毛腿』、揚名全世界啦！除了在國內外所有的野生鳥類攝影雜誌、網站上，都可以找到它的名字，就連『騰訊』、『高德』、『百度 』地圖上，也能查到它的『衛星導航』地址。」

搞創作編戲劇的，天天都像獵犬一樣伸著脖子，瞪大雙眼，將耳朵支楞起來，四處搜尋新鮮事物的氣息和蹤跡，聽罷老同事石破天驚的點化，我便興致勃勃地順藤摸瓜，跟蹤去泉水灣採訪調查。

泉水灣之所以能從一個默默無聞的小山村，陡然跨越萬山千水，揚名全世界，還得從山村青年周玉州說起。

改革開放初期，周玉州也跟山村許多窮害怕的年輕人一起，從大山的折縫內走出去，到城市那大舞台上，打工、辦企業……，憑著超人的膽識和勇氣，周玉州不久就成了實力雄厚的企業家。可周玉州卻猛然調頭攜帶這些年積蓄的資金，回到生養自己的小山村內，從創建美麗家園開始，讓沒條件到山外打工經商的父老鄉親們，也過上好日子。

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