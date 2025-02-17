中國人特別喜歡平安，我們常常會彼此祝願：一路平安、出入平安；過春節，門楣要貼紅紙寫上歲歲平安。但縱觀歷史，我們卻少有平安，戰亂、饑荒、瘟疫、自然災害充斥。今日，我們這個世界比以往任何世代都更加沒有平安，要在亂世保有平安，只有心安。想到幾個我遇到的不平安之事。

洛杉磯日前大火，最近的著火點離我家只有十幾分鐘車程。一日早上送孩子上學，風吹得樹葉到處亂飛，北邊的山和烏雲連成一片，黑壓壓地染了半邊藍天。當晚的大風讓燈泡閃了好幾次，網也斷了，第二天就聽說又有山火 了。

山火近幾年在加州 是常有的事，大家都見怪不怪了，但這次大火燒毀了多處豪宅，二十多萬人疏散，二十幾人被燒死，損失慘重。我的手機也接到了警報，我們打理好包裹，隨時準備撤離。

另一件也是天災。一九七六年唐山大地震 ，那年我四歲，住在北京二環邊的平房裡。那天半夜我從床上滾下來，抱著門口的柱子，所有東西都在晃動。我媽媽那時懷著孕在家休養，有她陪著，我一點也不害怕，因為我也根本不懂啥叫地震。

我家住的大院有十三戶人家，是當年的軍營，用拆老城牆磚蓋的，很結實，但大家還是在屋裡用木頭搭了架子防止房塌。因為是夏天，我爸就讓我睡在院裡，用我家的小飯桌當我的床，老鼠在地上挖一溜跑道，我每天觀察牠們的行動。我們小孩只管自己玩，都沒注意到大人們坐立不安的焦慮。後來知道唐山因為這次地震，有二十四萬人失去生命。

多年後我認識一個女人叫黑鵝，我問怎麼會有這麼奇怪的名字，她說七六年她出生在唐山，父母兄妹都死了，只剩她，收養她的姑姑就給她起了這個名字。

在天災面前，我們人類是那麼弱小，原來「人定勝天」這個成語是騙人的，能劈開紅海的摩西，在現實生活中是見不到的。

二○一七年去菲律賓玩，換機去薄荷島，不知為什麼，我一上飛機就覺得很詭異，滿機艙全是霧氣。那時我英文不好，聽不懂飛機廣播的內容，我們又坐在前幾排，我和孩子一直說說笑笑。下了飛機我才發現，不是兩個小時到嗎，怎麼這麼快就到了？看著其他乘客面色蒼白，我們驚訝地問他們，他們說：「飛機故障，坐後排的都快被甩出去了，你們就一點沒察覺？」

機場發給我們每人兩個甜甜圈，孩子到現在還說沒吃過那麼好吃的，因為買了保險，我們還獲得了四千元的理賠。終歸是有驚無險，但我很理解飛機上那些聽懂廣播的人的心情，他們當時一定很絕望吧。

之後我們到處女島，島上到處都是賣海鮮的小攤，我們點了物美價廉的鮑魚。剛剛炒好，突然狂風暴雨，我們被美食吸引，沒注意到島愈來愈小，海水漲上來了，船員急了，我們才意識到颱風的可怕，只能棄島而去，剛登上船，小島就沉沒在深海中。

我們幾乎不能呼吸，小船在風雨中像片樹葉，完全不能按照意識前行。孩子一直擔心船到不了岸，我安慰她：「人不經歷風雨，怎會長大，老天讓你這麼小就經歷了，太眷顧你了，這回你可有寫日記的題材了。」現在看到我們在船上狼狽的樣子（見圖）想笑，但當時還是有點怕。一次旅途遇到兩次驚險，可能我們再不會去菲律賓了吧。

我們無法預知災難什麼時候到來，但至少可以保守自己的心不被外界打擾。二○二五年，願世界太平。