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大S徐熙媛驟逝／日本導遊目睹她「流感4天奪命」

川普發動貿易戰Q&A一次看：他想實現什麼目標？

旅遊意外尋根記

立青
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在北京上了遊覽車，往餐廳前去吃中飯，眼光漫無目的地瀏覽著路邊一些不知名的建築物。忽然間，五個大字「西裱褙胡同」的路牌出現在眼前，不由得精神一振，這可是我尋思已久的地方。

民國初年時，我外公在北平當官，就住在這兒，我母親當時還是個小女孩，搶著去接電話，說道「這裡是西裱褙胡同八號舒公館，請問你找誰？」這可是我母親當年最快樂的時光，地址和故事也都是她老人家告訴我的。

二○○○年我第一次因公務出差北京，心中就有尋根的念頭，吃完應酬晚飯，就跳上部三輪車前去。到了目的地，只見一片破磚殘瓦，原來老宅已拆遷。

師傅見我滿臉失望，就說：「咱們去『東裱褙胡同』看看，那兒還沒拆。」那是所典型的四合院，大門掛著「明兵部尚書于謙故居」，我也就比了葫蘆畫瓢，自我安慰一番。新大樓是北京郵電總局，規模很大設計新潮，但是對我而言沒有一點感覺。

到了揚州，典型的江南水鄉，難怪多少詩人騷客留下名作篇篇，令人留連忘返。穿梭在城區的道路間，我不由想到家父曾在省立醫院當院長，就順口問導遊：「當年的省立醫院是否安在？」導遊說：「當然在，我就是在那出生的。現在擴建數倍，將整個街區都蓋滿了。」

車前行不久，他就指點對街一堆建築物，說：「就是這兒。」五、六幢大樓掛著「省立醫院」四個大字，真是得來毫不費功夫。可惜家父早已過世多年，無法分享我此行的見聞。

終點站是上海，我的出生地，很早就已熟悉，未拆遷前的老宅也見過，虹口（現魯迅）公園和虹口（現第一人民）醫院也都去過幾次，原本就沒啥計畫前往。未料晚餐的餐廳就在四川北路口，也就是和我老家是同一條路，這莫非是老天可憐海外遊子的我，能多享受一點家鄉的熱情吧？

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