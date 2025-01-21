我家在湘西安江小鎮的老屋早就沒有了，早就被一大片高樓小區所替代，老屋牆腳下曾有的歡樂，留在了鄉愁的夢裡。

那是六○年代末，我家的老屋與其他人的老屋一間挨著一間，連成一片老屋住宅區。當早晚的炊煙裊裊升起時，晨霧晚霞的老屋區是一幅充滿人間煙火的古詩古畫。小學生放了學，沒有地方去玩，就在老屋區的老牆腳下滾鐵環、躲貓貓，用自做的橡皮彈弓槍打樹上的麻雀。

老屋區旁是一道一百多米長、近兩米高、有彎有直的紅磚圍牆。當年水泥還很貴，牆面沒有粉刷，牆縫裡到處是擠出的泥沙條條，牆面粗糙得像豆腐碴，老牆也顯得更是鄉土古樸。站在牆腳下搭凳，可以爬過去。牆那邊就是一家國營鋸木廠，除了機房，也是家屬老屋。站在牆腳這邊，就能聽到牆腳那邊小孩子玩樂的喊笑聲，或狗的㕵㕵叫聲。

沿著我家老屋的牆腳後門下去，過了桔林菜地土坡，就是沈從文筆下的沅水。沅水河拍打的浪花聲，聲聲是那樣多情動聽。有陽光的三月，小孩子們把耳朵貼緊牆壁，就能聽到一江春水的來臨。有文化的大人們，就要趣說：「翠翠和她的爺爺在擺渡，要小心春潮上漲呵。」歷史總是伴隨著人物出現，讓你為今天和明天的風景而感嘆生情。

老屋的牆腳旁有一塊空坪地，坪中有一棵彎了腰的老桂花樹，腰間的幾束大枝幹跨到了圍牆的那邊。年年歲歲，桂花盛開的季節，各家老屋裡都灌滿了桂花的芳香；牆腳牆頂，都落有金黃黃燦燦的桂花，把老牆也點綴得年輕多了。沿著牆腳一路長著青青的小草，牆腳壁上，是一片綠茵茵的的青苔。很多小孩子喜歡在空坪地掏個小洞洞，滾玻璃蛋蛋玩，女孩子們在這裡跳繩、唱歌。

有的男孩貼著牆縫聽蛐蛐清亮的鳴聲，有時也用小竹篾棍棍，瞇著眼，從縫縫裡趕出幾隻蛐蛐，在旁邊玩的孩子們看見了，高興得邊喊邊追。可憐呵，小小的蛐蛐跑得再快，也在男孩子們的追趕聲中，被防不勝防的亂腳踩癟，一命嗚呼。有的蛐蛐一閃而逃，跌進了牆腳旁下的排水溝裡。天生憐憫的女孩子掉眼淚了，彎腰舞手，為水溝裡的蛐蛐直喊救命。

牆縫裡也有偶爾爬出的一條紫紅色蜈蚣，還有不知名的怪蟲子，嚇得正在踢踺子的女孩子們捂著雙手，「啊」地一聲飛跑了……。兒時的成長，不就是在這一幕幕喜憂的戲中走過來的嗎？男人生來大膽，在女人面前應有氣量，應該多給關愛。

我兩個兒子放學後，常在這爛圍牆腳下板手腕比手勁，比得皺眉擠眼，咬牙裂嘴，緊關時刻，還發出呼呼叫聲。哥倆輸贏不相上下，有時還是哥哥占上風，弟弟不服，歇一會又開戰了。圍觀的不僅是小同學，有路過的大媽、大嫂們，手上還拿著菜藍子，提著小木桶，也佇立觀景，幫助喊加油助威。

如今這老一輩早已經去了天堂，我兒子哥倆也都將進入了年輕老年人的標準，他們雖然都是公司老闆了，小兒子一家又在海外，可是他們沒忘記，小時候在老屋老牆腳下板手腕比手勁，比輸贏。後來在人生坎坷的道路上奔跑，比出了各自的輝煌。

老屋門前有一方石板地面，為防泥土帶進屋，那是前輩從沅水河灘上挑來的卵石鋪就，與牆腳相連的幾塊石板地，更是小孩子們歡樂的戲場。

有一次，我一眼看到有一對姊弟在玩樂：姊姊手拿竹板，邊打邊有聲有色地說唱著。小弟弟在吹喇叭，因吹氣不足，一聲斷一聲地響著。雖然這竹快板與吹喇叭的合演搭配得很奇妙怪趣，但姊弟那自然專注的歡樂神態，把老屋區的許多小孩子都喚來了。我正好帶著當年最好的一二○相機，也就拍下了這「牆腳下的姊弟」（見圖）。

我沒忘記，那打快板的姊姊小名叫「小燕子」，吹喇叭的小弟弟叫「滾子」，就是如今還健在的八十八歲大姊和九十七歲姊夫的兒女。五十多年後的一天，我拿著這張陳舊灰白的照片給他們看時，已經退休 的姊弟倆，驚喜地用發抖的雙手撫摸著照片，激動地哭了，他們說：「看看，我們現在頭髮都白了，白了……。」

是的，人老了，這歷史也老了但是老屋老牆和它牆腳下的歷史，是永遠也走不出小時候的回憶，走不出老人濕了熱淚的鄉愁。