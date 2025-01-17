離開海灘，驅車來到山坡上，那裡有個很大的停車場。整個高地綠油油的，坡上坡下草坪和樹木都修剪得非常整潔、漂亮。紀念園地的東、南和西面種植的是奧地利松，北面俯瞰英吉利海峽，種植的是科西嘉松。棗紅色的步行小路蜿蜒在草坪和樹木之間，路是精心鋪設的，乾乾淨淨。

漫步高地北緣，遇見一個觀景台，管理部門在此處放置了一張桌型彩色戰役地圖，鮮艷醒目，順著地圖往前看，遼闊的海峽就在眼前，彷彿置身戰場。

地圖前面有一條步行小路，往下直達海邊，這是當年美軍衝上山坡時走過的路。八○年前的六月六日早晨六點半，美軍步兵第一師和第二十九師各一個團，乘坐若干登陸艇，開始衝擊奧馬哈海灘。德軍在海灘上設置了各種障礙物和地雷，山坡上明碉暗堡，各種火力交叉密布，加上防守此處的，是從蘇德戰場調過來的德軍勁旅第三五二師，作戰能力極強。

奧馬哈海灘開戰不利，第一衝擊波八個步兵連只衝上去兩個，還都被壓制在海灘抬不起頭。第二衝擊波西半段兩個小時內竟然沒有一人上灘，遺體在海面漂浮，傷員在痛苦呻吟，鮮血染紅了海水。前敵司令布萊德利中將接到報告，痛心不已，打算下令放棄登陸奧馬哈海灘。

關鍵時刻，擔負火力支援的美國海軍首先爆發，十七艘驅逐艦不顧一切向岸邊衝去，在離海岸僅七百米處近距離開炮，壓制住了德軍的火力。海灘上登陸部隊也打紅了眼，步兵第二十九師副師長柯塔准將大聲喊道：「留在海灘只有兩種人，一種已經死了，一種即將死去，來啊，跟我衝。」步兵第一師十六團團長泰勒上校激勵部下：「待在水裡就是死，要活只有衝上海灘。」官兵們不顧一切拚死向前，終於攻上了山坡；電影「拯救大兵瑞恩」開場有一段戲生動地展現了這個場景。然而勝利的代價是巨大的，這一天僅奧馬哈海灘，美軍就陣亡了兩千五百人。

距北緣不遠處是新建的紀念館，也是訪客中心，紀念館建造精良，圖文並茂，充滿創意。特別是北端那一整面落地玻璃（見圖），面向英吉利海峽，登陸海灘淺淺地凸起於地面，玻璃外有一個長方形水池，水面漫出邊沿，與遠處的大海相連，極目遠眺，海天一色，沉浸式體驗，畫面感極強。

出了紀念館便是紀念公園，青松翠柏，莊嚴肅穆。公園東頭是紀念建築群，中心有一個高七米的青銅塑像，表現一個男青年振臂欲飛，寓意「美國青年的靈魂在海浪裡升華」，塑像的紅色花崗石底座上鑲嵌了一圈青銅文字，上書「我看見了主降臨的榮耀」。

塑像面朝公墓的方向，身後是半圓型的柱廊，柱廊的南北兩端是兩個廊亭，廊亭的牆上各有一幅巨型彩色地圖。塑像的前面是一個長長的倒映池，後面是擴大的半圓型失蹤者紀念牆。倒映池前面便是美軍公墓，公墓占地七十公頃，法國政府將這塊土地贈送給美國，由美國政府永久管理。

公墓裡埋葬了有名有姓的陣亡官兵共計九千三百八十七人，其中包括四十五對兄弟、一對父子、四名女性，以及三名最高榮譽獎章獲得者。三百零七名無名烈士被合葬一處，一千五百五十七個失蹤者的名字被刻在失蹤者牆上。近萬座墳塋不分軍銜等級，整齊排列，面朝英吉利海峽，遙望故鄉。白色大理石製作的墓碑絕大多數呈十字架形狀，只有一百五十二名猶太 教信仰者，其墓碑是大衛五星。

小狄奧多 ∙ 羅斯福將軍的墓穴位於公墓中部，他是三名榮譽獎章獲得者之一，是老狄奧多 ∙ 羅斯福總統的長子，時任總統富蘭克林 ∙ 羅斯福的遠房堂弟。諾曼第登陸時他五十六歲了，是步兵第四師准將副師長。第四師負責登陸猶他海灘，他不顧高齡，堅決要求親自帶隊第一波登陸，是登陸作戰的官兵中年齡最大的。

諾曼第戰役歷時四十八天，盟軍奪取並鞏固了正面寬一百五十公里、縱深十五到三十五公里的登陸場，將三十九個師一百六十五萬人送上歐洲大陸，成功開闢第二戰場，敲響了納粹 的喪鐘。整個戰役盟軍傷亡十二點二萬人，而德軍方面，隆美爾向大本營的報告：傷亡和失蹤達二十五萬人，其中包括二十八名將軍。

法蘭西青山綠水，諾曼第濤聲依舊。初次相見一天太短，諾曼第，我們後會有期。(下)