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我的聖誕老人

孤星
十七、八年前作者病人寄來的老照片。
十七、八年前作者病人寄來的老照片。

在我模糊的兒時記憶中，好像是在南京的豪宅裡，我第一次看著母親拿著一個大紅襪子，從裡面掏出了禮物，說是聖誕老人送我的禮物。可是在台灣成長為人母以後，為生活忙碌，也並未向孩子灌輸聖誕老人的故事；移民來美後更是整天忙於學習和工作，對聖誕節的種種都覺得與我無關。

十七、八年前在醫院做護理工作時，我衷心熱愛那份工作，所以都熱心忘我地照顧我的病人，病人也視我為家人。比如我常常把病人放在馬桶上以後，才發覺自己很久沒上廁所也憋得尿急，病人家屬常常會感恩地對我說：「快去快去，這裡有我呢。」由於此種將心比心的心態，我得到了病人和家屬的信任和愛戴。

我這間醫院在舊金山算貴族醫院，住院病人常都是從老遠的其他城市來的，因為我和病人及家屬也都建立良好的朋友關係，他們要離去時，常常都依依不捨，互留通訊地址保持聯絡。

有個老先生叫John，和夫人Marcela住在老遠的貝克斯菲（Bakersfield），他們出院後的頭幾年，每年如開車到舊金山的話，一定會專程帶著他們親手做的點心來看我。可能後來老先生年邁就不再出門了，取而代之的是每年聖誕季節一定會郵寄一張聖誕卡，內附一張百元支票給我當聖誕禮物，如此已經十幾年了。

今年聖誕節前夕，未接到他們的音訊，使我不免擔心老先生的安危，因此先寄了一封賀卡給他們以為問安，心中卻是忐忑不安。終於接到老先生的電話，向我報平安，次日我就收到他的聖誕卡，意外發現裡面附的是一張一百五十元的支票。

老先生曾在電話裡對我說，他老了，留錢沒用，所以叫我不要客氣，拿錢去買些我喜歡的東西。身邊沒有親人的我，霎時熱淚盈眶，感覺他像我的聖誕老人，可是他如今已是九十五歲高齡，我只期望他能長命百歲以上，使我年年仍能收到聖誕老人的祝福。

聖誕節 支票 舊金山

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