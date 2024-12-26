我上小學的時候，看不清黑板上的字，我媽帶我去醫院驗光，竟然有六百多深度的近視。醫生說因為度數高鏡片重，對小孩子來說不大方便，就給我配了個兩百多度的。那時不像現在戴眼鏡的人滿街都是，我戴著眼鏡成了奇怪人了，走在路上常有小孩子說我是四眼狗。我媽媽很難過，因為她小時候也是因為戴眼鏡被人取笑，她曾氣得不想上學，現在這家庭的遺傳和她所受的委屈，又統統到了我身上了。

我看黑板還是吃力時，只好看書本，又是課本，又是課外書籍，可是看書也是壞眼睛的，尤其晚上，那裡光線不好。上中學時，醫生說我近視程度到達一千度了，當時我們那個小城市還不能配度數那麼高的眼鏡。

在課堂上，我坐第一排都看不見老師寫下的數學公式，我經常急得哭，婆娑的淚水起到玻璃的作用，竟然有時可以幫我稍微看清楚黑板上的字呢。後來，有一個朋友從上海帶來一副深度八百度 的眼鏡，我就一直戴著它沒換過。可是多年來，我看東西都是模糊不清的，而且鼻梁常被壓出紅印，蠻痛的。

那時有聽人說到，在發達國家有一種眼鏡，鏡片可以放置到眼睛裡，外面看來跟正常眼睛一樣。當時覺得好不可思議，對我們來說，隱形眼鏡就跟隱形人一樣神秘。

後來到美國後，一個熱心的朋友馬上帶我去配隱形眼鏡，驗光師很耐心，讓我試了又試。我終於配上了合度數的隱形眼鏡，夢想成真的喜悅不必說了，我眼睛獲得了新生，我感受到天空如此蔚藍，大地那麼明麗。我到學校學英文再也不擔心看不清黑板上的字了，還考上了駕駛執照。

我在這裡過了幾十年，戴過多副軟式的、硬式的隱形眼鏡，在當中，聽說有了近視矯正手術，但不但價格不菲，連醫生都沒有完全的把握可以做好，而且不成功還不能補救。我想幸好我有隱形眼鏡幫我，我也不要去想那個近視手術了。

最近一段時間，我發現我的眼睛不像以前看得那麼清楚了，眼前灰濛濛的，在漆黑的晚上，亮處帶著光圈，開車時，見車燈拖著長長的尾巴。隱形鏡片也不大對了，它在我眼裡經常移位，可能是我老愛眨眼，因為眼睛不舒服。有時眼裡好像進入了沙子，我用手搓著它，鼻水和眼淚都流下來，真是苦不堪言。

其實早幾年，眼科醫生就說因為我有高度近視，我的眼睛有早期白內障現象，建議我做手術，可以順便改善我的近視情況。我老是說再等一下吧，我對白內障手術有一個解不開的心結，因為一個可怕的印象在我腦海裡揮之不去。(上)