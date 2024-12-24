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榮工隊關島之戰

葉郁寧

世界日報日前的首頁大標題「台灣棒球隊，世界冠軍」，看了令人振奮。這使我想起四十八年以前在關島，榮工少棒隊打敗日本，獲得遠東區代表權的興高采烈情景，把當時的中英文新聞報導及照片都翻了出來，回憶往事，一切都歷歷在目。

自從紅葉少棒隊首次拿到世界冠軍開始，就帶動了台灣全島的棒球熱，於是棒球賽就成了台灣島內的一件大事，好像全島都是是棒球迷。當球隊出國比賽時，一定有最好的電視台記者隨行，以便直播到國內。直播的時候，全島都投入，大家都聚集在電視機旁觀看，白天的時候所有的工作都停頓了。碰到得分時，大家都不約而同地雀躍歡呼，真的是嗨翻天，我也是其中之一。

記得因為海外時差的關係，直播的時間有時在三更半夜，全家也會預備點心，準時圍坐在電視機前觀看，緊張的比賽使每個人都繃緊神經，甚至連廁所都不敢去，直到最後贏得勝利，然後是全台沸騰，鞭炮聲和尖叫聲不斷。如此瘋狂的棒球熱持續了很多年。

一九七六年七月，榮工少棒隊到關島參加遠東區少棒錦標賽。我當時帶著三個子女住在關島，由於先生服務於榮民工程處，我也算是榮工眷屬，於是就組織了一個小小的啦啦隊，有大女兒程良蒂、二女兒程良蓉及她倆的同學鄰居蘇珊三人組成，並訂製了制服。在比賽期間，她們在台上又唱又跳，大出風頭，由於是全台直播，在台的親友都看到了，他們讚不絕口，關島的唯一英文報Pacific Daily News以及台灣的中國時報，都以頭版頭條刊出這三人啦啦隊的照片（見圖）。

比賽結束之後，我曾邀請幾位球員到家中小坐，在得知其中一位球員吳德生的父親是因公殉職的郵差時，當即收他為乾兒子，回台灣的時候，也不忘和他歡聚。

沉寂了很久的台灣棒球熱潮，又被這次中華隊十二強錦標賽奪冠而喚醒，歡欣鼓舞之餘更為中華隊的英雄們感到驕傲。

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