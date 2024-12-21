我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不必花大錢翻修房子 八種簡單方式省下可觀電費

卸任前夕 拜登政府再宣布軍援台灣5.7億美元

身分證上有烏龍

秦博瑞

在我五、六歲記事時，父母數次對我說，你是丙子年（一九三六年）八月十六生的，是屬老鼠的。逐漸長大後，每年過了中秋節，次日母親就忙活著擀雞黃麵，闔家人一起吃麵條，作為生日家宴。

所謂雞黃麵，就是用幾個生雞蛋汁加等量的水和麵，擀成大而薄的麵餅，多次摺疊後，切成很細的麵條。這時爐灶上坐鍋，油、鹽、蔥、薑熟鍋後添水，水沸下麵條，煮熟後盛入碗中，味色香形俱全，金光燦燦，熱氣騰騰，謂之金絲麵。

如此在八月十六過生日，一直過到一九五五年。

一九五六年二月，市裡進行預備役登記，有關部門根據萬年曆查閱我的生日。一九三六年農曆八月十六，那天公曆恰巧是十月一日，是舉國同慶的中華人民共和國成立紀念日，高興得我手舞足蹈，就確定公曆十月一日是我的生日，把八月十六拋到了九宵雲外。在國慶這個好日子裡過生日，感到有更多的、不同的興趣，非常自豪。

一直到了一九八三年，都是十月一日過生日。

一九八四年，中國政府為老百姓辦了件新鮮事，首次開始辦理居民身分證，登記項目包括姓名、性別、民族、出生年月日等，在住地公安派出所辦理，居民要持戶口簿到派出所登記、照相。

居民爭先恐後辦證，派出所人手少忙不過來，就從社會上請人幫著謄寫、登記，謄寫的文字和數字有些潦草不堪，差錯出得不少。派出所給居民拍的黑白照，也多有瑕疵，不是拍得不精神，就是模模糊糊，還有些人看著自己的照片，竟不像自己，許多居民感到照片不盡如意。就這樣製作出了身分證，結果是「烏龍」頻出。

我身分證上的出生年月日，錯得就很奇巧。我原本是十月一日的生日，結果給我弄成了十月十日，也就是說，我本是中華人民共和國國慶的生日，被弄成了中華民國國慶的生日，令人哭笑不得。幸好，生在民國時期的我，雙十節生日，同樣感到自豪和高興。隨著年齡的增長，生日愈辦愈上檔次，親朋好友數十人上飯店開席，歡聚一堂。

華人 中華民國 雞蛋

上一則

創投教父王伯元 奠定台灣科技島推手

下一則

熊貓

延伸閱讀

國慶夜空下的極光

國慶夜空下的極光
蘋果專賣店 頻傳持假身分證、QR code冒領筆電案

蘋果專賣店 頻傳持假身分證、QR code冒領筆電案
章立衡求送劉家昌最後一程遭回絕 曬港身分證：仍叫劉子千

章立衡求送劉家昌最後一程遭回絕 曬港身分證：仍叫劉子千
陸女與姊「互換身分」在台居留18年 法官一原因判無罪

陸女與姊「互換身分」在台居留18年 法官一原因判無罪

熱門新聞

(取材自Pexels @Andrea Piacquadio)

家中長輩適合自宅養老嗎？ 用5指標做評估

2024-12-14 09:30
作家簡媜14日下午在台北舉行「一個人漫遊，古典森林：遇見陶淵明、杜甫與李白、李商隱」新書分享會，邀請讀者共賞古詩詩人的好詩。(中央社)

作家簡媜談詩人李商隱直言不諱 不被時代喜愛

2024-12-14 15:51

門當戶對的重要（上）

2024-12-20 01:02

一次奢華而尷尬的面試

2024-12-16 01:02
圖/123RF

現代父子關係（上）

2024-12-18 01:02
嵐山渡月橋的紅葉。（圖/取自維基共享資源，作者/Hiroaki Kaneko）

嵐山賣栗人

2024-12-16 01:01

超人氣

更多 >
好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到

好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
不滿拜登被拉下 吉兒想報復裴洛西、賀錦麗？零互動畫面曝光

不滿拜登被拉下 吉兒想報復裴洛西、賀錦麗？零互動畫面曝光
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他