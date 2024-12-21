在我五、六歲記事時，父母數次對我說，你是丙子年（一九三六年）八月十六生的，是屬老鼠的。逐漸長大後，每年過了中秋節，次日母親就忙活著擀雞黃麵，闔家人一起吃麵條，作為生日家宴。

所謂雞黃麵，就是用幾個生雞蛋 汁加等量的水和麵，擀成大而薄的麵餅，多次摺疊後，切成很細的麵條。這時爐灶上坐鍋，油、鹽、蔥、薑熟鍋後添水，水沸下麵條，煮熟後盛入碗中，味色香形俱全，金光燦燦，熱氣騰騰，謂之金絲麵。

如此在八月十六過生日，一直過到一九五五年。

一九五六年二月，市裡進行預備役登記，有關部門根據萬年曆查閱我的生日。一九三六年農曆八月十六，那天公曆恰巧是十月一日，是舉國同慶的中華人 民共和國成立紀念日，高興得我手舞足蹈，就確定公曆十月一日是我的生日，把八月十六拋到了九宵雲外。在國慶這個好日子裡過生日，感到有更多的、不同的興趣，非常自豪。

一直到了一九八三年，都是十月一日過生日。

一九八四年，中國政府為老百姓辦了件新鮮事，首次開始辦理居民身分證，登記項目包括姓名、性別、民族、出生年月日等，在住地公安派出所辦理，居民要持戶口簿到派出所登記、照相。

居民爭先恐後辦證，派出所人手少忙不過來，就從社會上請人幫著謄寫、登記，謄寫的文字和數字有些潦草不堪，差錯出得不少。派出所給居民拍的黑白照，也多有瑕疵，不是拍得不精神，就是模模糊糊，還有些人看著自己的照片，竟不像自己，許多居民感到照片不盡如意。就這樣製作出了身分證，結果是「烏龍」頻出。

我身分證上的出生年月日，錯得就很奇巧。我原本是十月一日的生日，結果給我弄成了十月十日，也就是說，我本是中華人民共和國國慶的生日，被弄成了中華民國 國慶的生日，令人哭笑不得。幸好，生在民國時期的我，雙十節生日，同樣感到自豪和高興。隨著年齡的增長，生日愈辦愈上檔次，親朋好友數十人上飯店開席，歡聚一堂。