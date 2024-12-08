出入廈門機場，常會看到來自台灣的媽祖進香團，尤其是在媽祖生日（農曆三月二十三日）前後，善男信女胸口掛著從湄州請來的媽祖神像，興高采烈地帶回台灣頂禮膜拜。

媽祖林默娘生於北宋太祖建隆元年（公元九六○年）的福建莆田湄洲島，未成婚，二十八歲就仙逝，常顯靈在海難發生地拯救落水的漁人，民間稱祂為「天上聖母」。

蒙古人滅宋後在北京建都，為了大量運輸江南物資到大都，改運河為主的漕運為海運，為了祈求海運的安全，宋元兩朝的帝王尊媽祖為「江河女神」，香火更加鼎盛。到了明朝，成祖派鄭和下西洋，每次出海前，三寳公都要虔誠地祭拜媽祖祈求旅程平安。

台灣本是一個海島，清初時，移民 到台灣需要越過生死未卜的「黑水溝」，媽祖成為航海人士及移民的保護神。在台灣，媽祖廟的香火經年不斷，幾乎到達「沒有一個城鎮沒有媽祖廟」的地步。

小時候，母親鮮少出門，唯獨一次帶著我參加旅行團，虔誠地到北港媽祖廟進香。由於昔日拜媽祖的記憶，二○○四年秋的一個周末，在廈門工作之餘，租了一部車，往莆田作拜媽祖一日遊。

從廈門到莆田一路高速公路，在碼頭吃了道地的「莆田大鹵麵」之後，搭渡輪往湄州島進發。時值秋末，往回三十分鐘的驚濤駭浪，讓人有頭暈目眩的感覺。

上了岸，看到寺廟的巨大，絕非台灣任何一間媽祖廟可與倫比，除了正殿、偏殿、祭祀地方，還有媽祖文物收藏室，整個媽祖廟的建地遠勝台北故宮 博物院的大小。導遊告訴我們：「這個媽祖廟是由政府出地，台灣人出錢興蓋的。」

在廟宇不遠的山峰上，有一尊面向海洋的石雕巨像（見圖），媽祖慈祥的氣宇，不亞於巴西 里約熱內盧科克瓦多山上（Corcovado Mountain）的基督石像。

媽祖羽化登仙後，湄洲祖廟一直保持著林默娘的一束頭髮，後來應信眾的請求，做了三尊頭上披著聖母真髮的「軟身神像」。導遊告訴我們，這三尊神像，留在祖廟的一尊在文革時期被毀壞；一尊流向南洋不知去向；另有一尊在清乾隆七年，由「竹塹水郊會」與莆田萬梅堂禪師「義濤上人」，從湄洲祖廟迎到台灣新竹北門的長和宮，人稱祂為「湄洲祖廟正三媽」。

聽到導遊的介紹，我才恍然大悟，原來人曰「近廟欺神」，我台灣老家即在此鼎鼎大名的天后宮附近，小時候常在廟前吃「炸粿」、「切仔麵」，卻不知此廟金身是絕無僅存帶有天后真髮的神像。

站在湄洲島媽祖巨像下，遠望太平洋，心想台灣人一面出資在湄洲島興蓋如此龐大宏偉的媽祖廟，一面又大聲疾呼「去中國化」，心裡一定很矛盾。

海峽兩岸都是崇拜媽祖文化的子民，為了上一代意識形態的不同，國共曾經兵戎相見，造成今日台海情勢的緊張。媽祖有知，當佑兩岸領導人員睿智地、和平地解決這棘手的統獨問題。