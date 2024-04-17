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抓藍蟹

姚遙崤

世界上的螃蟹種類繁多，小的只有拇指大小，大的如澳洲大王蟹可重達幾十磅。美國的西岸太平洋中生長的Dungeness蟹也可長到一兩磅重，肉厚實相當好吃；東部大西洋海岸則盛產一種藍蟹，個頭不大，最大的只是半磅左右，可是肉質比較柔軟而鮮嫩，一到秋高氣爽，就是大快朵頤的時候了。

我五十多年前來美國求學，到佛羅里達大學讀研究所，所在地甘斯維爾城雖然不靠海，可是只要向西邊開車不到一小時，就可到達墨西哥灣，那裡沿岸都是一些沼澤地，是藍蟹最佳的生長之處。於是男女同學們周末有閒時，就聚眾去那裡捕捉。

我們唯一的工具就是一個長柄的網子，先去買一些很便宜甚至免費的雞脖子，用長線綁牢，站在岸邊丟到渾濁的海水裡，稍等幾分鐘，然後緩慢地收線。等快拉到岸邊時，就常有一或兩隻藍蟹用鉗子夾住雞脖子，此時就要眼明手快地把長柄網子罩住藍蟹，拖上來丟進水桶裡就大功告成。如此兩小時下來，運氣好時，一人就可抓大半桶二十來隻。

可是這些藍蟹也不全是呆頭鵝，在水裡或岸上牠們動作還是挺快的，網子沒罩準，或是拉上岸時沒把牠捉牢，牠就會迅速地逃回水中。而且還有一次，竟然發生了一件驚險的事情。

佛羅里達州也是鱷魚的棲息地，藍蟹是牠們的食物之一。某次有位女生在拉鉗在雞脖子上的螃蟹，快要到岸邊時，一條大鱷魚突然跳出水面，一口就把螃蟹連雞脖子吞下，嚇得那女生大叫一聲，跌到水裡，我趕緊跳下水把她拉了上來。好在那鱷魚的目標只是螃蟹，到了口就游走了，如果是像影片中非洲的大鱷魚獵食的話，我們兩人就可能成了獵物。那女生嚇得一直發抖，安慰了好一陣子還都沒平息過來。

烹煮螃蟹的方法很多，不過我們通常都直接在當地用清水沖洗乾淨後，用大鍋蒸十五分鐘，再調些蔥薑醋醬油當醬料，把那些變得大紅的螃蟹剝殼後，拿著新鮮蟹肉沾著醬吃，清甜清甜的真正是人間難得的美味。如果剝到半圓肚臍的母蟹，裡面滿滿的膏黃，一邊嚼，一邊再喝一口啤酒，所有學業上的壓力都立時飛到九霄雲外去了！

多年後我有幸到美國最南端的西匙嶼（Key West）工作，那裡的淺灘池塘四處都是，裡面爬著許多藍蟹，只要拿個網子，去捉個一兩打真是毫不費力的事，連雞脖子的小錢都不用花，那時日子真是好過。

現在居住在大華府地區，雖然藍蟹在市場上不難買到，可是那種親身捕捉的樂趣（及驚險），也就只長存在記憶之中了。

澳洲 墨西哥 佛羅里達州

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