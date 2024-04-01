高中三年穿著綠衣黑裙背著書包，每天早上六點半在政工幹校站，搭乘台灣公路局北淡線的班車去上學。車子沿途靠站停車，經過士林和圓山，一路開到台北火車站旁的公路局東站終點站下車。下了車，我急忙穿過幾條大馬路、台北新公園和總統府廣場趕去學校。

雖然每天早上匆忙過境新公園，但還是能感受到人們早起的那股精神。各種套路的拳、練劍、跳舞、京戲練功、聲樂吊嗓子……，五花八門應有盡有。有時候很想停下來，好好欣賞，但一想到遲到的經驗，就趕緊打消這念頭，加緊腳步忙著往學校方向走。

話說有一天，不記得是我沒趕上六點半的班車，還是路上交通出了狀況，車子比平日晚到台北東站。我一路沿著熟悉的途徑，直往學校奔去，結果還是慢了一步，望著校門興嘆。實在是時間太不湊巧，當我還在總統府廣場上急走時，剛好碰到總統府要舉行升旗典禮。沒法子，我只好乖乖站在原地，轉身面向總統府，耐心地看著那青天白日滿地紅國旗，在國旗歌音樂聲中冉冉迎風而上。現在回想起來，能在總統府廣場上，全心投入参與升旗典禮，遲到是很值得的。

每天下學，我都匆忙反方向奔波回家。當一進家門和爸媽說聲「我回來了！」後，緊繃一天的身心，才慢慢放鬆下來。

但也有例外的時候，在和爸媽事先報備要晚回家後，我們幾個同學在星期六放學後，會朝著台北火車站方向，一路走一路看一路吃，直到高三準備大專聯考之前，我們可說是走遍了不少地方：林立的重慶南路書店 ，是免費看書的好地方；緊鄰新公園的省立台灣博物館 展覽廳，常有我們的蹤影；偶爾還會鑽進那小小的新南陽電影院 裡，一起跟著銀幕上的劇情心中上下起伏之外，還可以把酷熱的夏天暫時擋在外面。

我們最常去的地方是新公園旁的冰果店，享受名目繁多的冰品。我們有時會看到認識的同學和一位男性朋友一起吃冰，事後在我們的起鬨下，那位同學直稱他是她的「表哥」。

高中畢業快六十年了。四月底，北美地區我們這ㄧ屆校友們，將有一個畢業六十周年重聚郵輪之旅，在期待的同時，勾起我高中三年在家和學校兩點之間美好的青蔥歲月回憶。