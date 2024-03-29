作者表哥的結婚照。

一九四五年九月，舉國歡騰，日本 鬼子投降了，八年抗戰終於贏得了最後的勝利。在青島市內，大姨父鄰居的一家日本人卻是愁容滿面，媽媽說這位日本家庭的父親名叫「 老魚桶」，老魚桶其實是他的日文名字的發音。老魚桶從小在中國長大，他說中文吃中國菜，和中國人在一起做生意，和大姨父是街坊鄰居的好朋友。

老魚桶有兩個女兒，姊姊十七歲，妹妹十六歲，媽媽說兩姊妹都很美麗可愛。表哥那年也是十七歲，童年時和兩姊妹常常玩在一起，還一起上過學讀過書。老魚桶去找大姨父，他拜託大姨父，希望表哥能夠娶他的女兒，如果表哥願意的話，可以把他的兩個女兒一起娶過去。日本現在是戰敗國，在中國的所有日僑一律遣返 日本。老魚桶不願意回日本，想著至少把兩個女兒留在中國，他認識的最適合的中國朋友，就是好友大姨父。

大姨父考慮了很久，抗戰勝利後，各地都興起了「抓漢奸」的風潮，追捕抗戰時給日本人當走狗的漢奸。大姨父想到在這個節骨眼上，表哥還去娶日本姑娘，怕被人找藉口上門訛詐為漢奸，只有無奈地拒絕了老魚桶的請求，老魚桶最後傷心欲絕地帶著妻子和女兒回去了日本。這是表哥的一個未成的姻緣。

一九四九年，當國共內戰的戰火燒到青島時，大姨父帶著表哥，登上停泊在青島港的海軍軍艦，撤退到了台灣，表哥就此加入了海軍，住在高雄。四年以後，大姨父到了新竹來拜訪我們家，希望爸爸和媽媽能夠幫忙給表哥找對像。

爸爸就去搜尋家中有未婚女兒的同事和朋友，注意到了表嫂，表嫂的父親是爸爸的同事，她是獨生女。爸媽帶著表哥的照片去拜訪了表嫂家，得到了正面的反應，爸爸再把表嫂的照片寄去給大姨父。

接著大姨父就帶著表哥到了新竹相親，爸媽陪同著去拜訪表嫂父母親。據表嫂回憶，她當時很害羞，只敢用眼角偷偷瞄了表哥一眼，她的結論是表哥好高好帥。而表哥對於爸爸的詢問，則是吞吐吐吐的，最後回答說：「好嘛！」在僅僅見了一面後，婚事就這樣一槌定音了。表哥和表嫂是在婚事訂下後，才開始真正的談戀愛的。

婚後，表嫂生下的第一胎是個男孩子，在重男輕女的老一輩心中，是十分滿意的。表哥和表嫂都是沒有脾氣的人，媽媽說兩個人的個性都是「黏乎乎」的，他們十分恩愛。大姨父對這個媳婦十二萬分的滿意，也大大地酬謝了爸爸這個大媒人。

表哥結婚後，就從海軍退伍下來了。為了能有更高的收入，進入了航運公司當船員，專門跑台灣和日本近程航線的貨輪。

當時政府嚴格禁止與大陸聯絡和通訊，表哥在日本碼頭上遇到了青島來的貨船，船員是青島的同鄉，表哥拜託他們幫忙找尋遺留在大陸的弟妹們，就這樣聯絡上了在大陸的家人，表哥也輾轉託同鄉帶錢回去大陸接濟家人。

這件事情，是表哥跑船最大的收穫。大姨父對於沒有把另外三個孩子帶到台灣，心中一直有著深深的遺憾，由於能早早與家人聯絡上，撫平了不少心中的創傷和遺憾。

表哥當了四年的船員後，就退出航運行業，轉到榮民工程處任職，然後一直在榮工處工作到退休 。表嫂相夫教子，一家人和樂融融，子女都有著不錯的成就。表哥表嫂最令人津津樂道的，就是他們的夫妻相處之道，黏黏糊糊的，相親相愛，表哥和表嫂真是有著天生註定的好姻緣。