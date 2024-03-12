長溪亭裡話滄桑(下)

偵查手段簡單，其中一個挑一擔柴草，去昌墟賣掉，回家路上買了一根甘蔗，坐在長溪亭前的台階上，一個勁啃，把嚼過的蔗渣吐滿地面。三個假想敵不加提防，有時低語，有時高聲；有時爭論，比賽嗓門；有時哈哈大笑，有時抱頭長嘆。「牛佬」多半充當「聽長」，附和幾聲OK、Yes。

竊聽者吃完整根甘蔗，一無所獲，納悶，生氣，嘰哩咕嚕，一句也不懂，什麼玩意？

他們說的是什麼話呢？「輔導員」回到村裡，向在一所中學任教的堂叔請教，堂叔出於好奇，答應破解。下一個墟期剛好是星期天，堂叔和輔導員一起前往新昌，歸途拐進長溪亭，坐在裡面。果然，三個嫌犯來到，照舊談天說地。堂叔教的是語文，但上師範學院時學過英語，不消三分鐘，聽出他們說的是英語。

三人聚會結束，散去。輔導員和他堂叔回村，路上，堂叔把結論告訴迫不及待的輔導員。輔導員問，什麼內容？有沒有反動言論？先下結論：他們長期被清洗、批鬥，對無產階級專政不滿是肯定的。堂叔說，我的英語是三腳貓，聽力尤其差，有一句，只明白一半，另一半靠猜，是這樣：昨天晚上喝的粥太稀，起床小解十幾次。輔導員很不滿意，但無計可施。

找不到罪證怎麼辦？想起山尾有一位從加拿大 回來養老的老先生，英語呱呱叫，能把他請來做即時翻譯多好。可是，人家憑什麼聽你的，從十多公里外來這裡當包打聽？

輔導員束手無策，但邀功機會不願放過，趁去公社開會，走進管治安的政法部，向部長反映。部長說，關鍵是他們說的是什麼，我們有小型錄音機就好，可事先放石椅下。

「萬一他們在密謀反革命叛亂什麼的，錯過抓捕時機可不得了。」輔導員虛張聲勢。部長苦笑著說，那瘋子且不管，這兩個牛鬼蛇神的底細我曉得，都是半條命，反個屁！

最後，部長作了折中：把葉和張兩位招到公社政法部訓話，頒布一條禁令：不准用「番鬼話」交談，如果不改，當散布反動言論處置。從此，三人消失。只剩「牛佬」偶爾進亭子，坐下來，自言自語，有時在石椅上過夜。

在茶樓，我問Ｗ，長溪亭還在嗎？他的回答是，當然。凌晨深談那一年，我二十二歲，新郎官W二十四歲。如今，Ｗ的兒女早已為父母舉辦金婚的慶典。Ｗ的孫女，去年從史丹福大學 畢業。離開茶樓前，我問Ｗ，後來可有三個人的消息。Ｗ說，沒什麼特別處，他們是老樣子，窩窩囊囊地活到改革開放，階級鬥爭不再時興，鬆了一口氣，病歪歪地，拖到七、八十歲。

對了，關於「牛佬」這個神秘人物，有未經證實的傳說：抗日戰爭爆發時他在北京上大學，聽說讀的是外文系，沒畢業就從軍，在抗日名將余松萬麾下當翻譯官，軍銜是少校；參加過長沙保衛戰，從死屍堆裡爬出來。抗戰勝利後他的隊伍被調去北方，遼瀋戰役中，與共產黨 軍隊血戰，全軍覆沒，他是唯一生還的。內戰未完，他就回到家鄉。

本來，因在戰場受到太大的刺激，神經已出現問題。解放初期的肅反中，要追查他的反動歷史，他的家人乾脆把他打扮成十足的瘋子，他表演當眾吃屎，十分逼真，時間久了，他再也變不回正常人。聽說七○年代末去世。

人間風流雲散，唯長溪亭尚存，破舊而已。(下)